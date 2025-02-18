О столкновении двух автомобилей сегодня, 18 февраля, утром на трассе Костанай-Аулиеколь недалеко от п. Талапкер "НГ" сообщил читатель.

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"Примерно в 1 км до посёлка Талапкер произошла авария. Столкнулись два автомобиля лоб в лоб. Один погибший", - написал он.

В департаменте полиции подтвердили смерть одного из водителей.

- На республиканской автодороге произошло столкновение автомобилей Hyundai и Toyota Camry. В результате аварии водитель Hyundai от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили в ведомстве.

По факту ДТП с летальным исходом полиция начала досудебное расследование.



- Для предотвращения подобных инцидентов участникам дорожного движения необходимо соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, а также следить за техническим состоянием транспортных средств, - напомнили в ДП.