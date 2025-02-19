О претензиях налоговиков к казахстанским блогерам по поводу занижения доходов в беседе с корреспондентом Tengrinews.kz порассуждал эксперт по налогам и налоговой безопасности Дмитрий Казанцев.

Фото ©️ Турар Казангапов

Как отмечает эксперт, в "претензии" Комитета госдоходов речь идет об отчетах ИП и ТОО, которые были зарегистрированы на блогеров для коммерческой деятельности и получения рекламных доходов. При этом КГД нашел нарушения в ходе проверок данных из различных источников, которые сравнивались с поданными налоговыми декларациями. То есть, как заметил эксперт, налоговики прежде всего ориентировались на данные с банковских счетов по картам блогеров как физических лиц.

"К примеру, у блогера 60 миллионов прошли как оборот ИП в 2022 году, а по картам суммарно прошло 300 миллионов. Теперь это выставляют как задолженность. Налоговая размышлять не стала, детально разбирать выписки. Все, что было в графе поступление, посчитала как скрытый доход. Конечно, это неправда", - сказал Дмитрий Казанцев.

Эксперт также прокомментировал ситуацию о необходимости блогеров объяснять налоговой, за что они получали средства.

"Какая-то сумма могла поступить от родителей. Вот это доходы от продажи машины, а это от продажи или сдачи в аренду квартиры. Вот такие-то суммы поступили в качестве сбора на благотворительные цели. Чтобы это доказать блогер должен показать в налоговой, что от такого-то числа у него был анонс о сборе средств на благотворительность, или есть договор о продаже недвижимости. Важно обосновать, что средства не с воздуха взялись, а действительно поступили из других источников. Объяснение в духе - нашел деньги на улице - тут не пойдет. Если блогеру удастся объяснить свою выписку, то вопросов к нему не будет", - добавил Дмитрий Казанцев.

Эксперт отметил, что изначально нужно было провести подробный анализ, прежде чем уведомлять блогеров о задолженности по налогам.

"Я сомневаюсь, что у блогеров действительно были миллиардные доходы. Они зарабатывают на рекламе, а заказчику как юрлицу важно, чтобы перевод был осуществлен не на карту, а на расчетный счет компании. Тогда они не смогут произвести налоговые вычеты и тоже пострадают. Поэтому сотрудничество по рекламе не могло быть иначе, как через ИП или ТОО", - пояснил Дмитрий Казанцев.

По его мнению, такие уведомления о задолженности могли получить намного больше блогеров, чем 594 человека, как указали в КГД. При этом он считает, что блогерам не нужен специальный налоговый режим и они вполне могут оплачивать налоги, также как и другие предприниматели.

Напомним, что блогеры Казахстана массово получили налоговые уведомления о задолженности на миллиарды тенге. По данным Комитета государственных доходов, 594 человека занизили свои доходы на общую сумму 53,3 миллиарда тенге. Блогер Алишер Еликбаев сообщил на своей странице, что суммы доначисленных налогов у некоторых коллег превышают 300 миллионов тенге. Это означает, что их предполагаемые обороты должны составлять около 1 миллиарда тенге.