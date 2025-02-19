Участниками первого благотворительного рейтингового турнира серии "Adal Cup" стали 44 бильярдиста. Возраст - от 15 до 70 лет. Среди них есть и новички, и состоявшиеся игроки.

Каждый внес вступительный взнос в размере 7 000 тенге. Собранные средства, за вычетом расходов на организацию первого турнира, перечислят участникам очередного тура проекта "Нужные деньги". Информационным партнером соревнований является "Наша Газета".

- Спортсмены играют в "Свободную пирамиду", гандикап 9-7 - это значит, что у любителей есть фора в 2 шара перед профессионалами, - объяснил "НГ" координатор турнира Ермек КОТУШЕВ. - Так мы уравняли их шансы на проход в финал. В верхней сетке играют до трех побед. Кто проигрывает, попадает в нижнюю сетку и играет до двух побед. В случае поражения в нижней сетке спортсмен покидает турнир. Так мы выявим восьмерку сильнейших, из которых выявим сильнейших.

Он также пояснил, почему турнир - благотворительный:

- Дело в том, что каждый из нас по отдельности помогает нуждающимся. Мы не хвастаемся этим. Но мы решили объединиться. И надеемся, что к нам присоединятся и другие люди. Все вместе мы принесем больше пользы. Тем более, когда есть возможность такой адресной помощи через проект "НГ".

Турнир прошел по правилам Федерации бильярдного спорта Казахстана.

- Раньше большинство бильярдистов были самоучками, сейчас же без тренера и тренировок далеко не уедешь, - отмечает и. о. председателя филиала Федерации бильярдного спорта по Костанайской области Павел КОВАЛЬ. - В России, где это направление более развито, есть даже бильярдные школы. В Костанае таких нет, нет и желающих обучаться, а вот в Рудном есть и школа, и воспитанники. Будущее бильярда - за тем, чтобы игра становилась более профессиональной. Ведь важно, чтобы у игрока правильно стояли ноги, правильно поставлены руки. В бильярд в основном играют по мышечной памяти. Хотя бильярд во многом схож с игрой в шахматы - нужно ведь не только забить шар в лузу, но и подумать над продолжением. Она доступная для всех, для разных возрастов.

Самый молодой участник первого турнира - 15-летний Али ИСМАИЛОВ. Профессионально тренируется последние два года. Кроме бильярда, увлекается боксом.

- С папой приходил в бильярдный клуб, наблюдал, как он играет, - рассказал Али. - Потом попробовал сам сыграть, попал в шар с первого раза, даже забил. У меня спортивный подход, меня тренирует чемпион Казахстана Владимир Точилкин. Когда играешь в бильярд, важно чувствовать моральное и психологическое состояние соперника. Подлавливать его, если оппонент нервничает.

Богдан МЫРЗАБЕКОВ - тоже новичок. Работает в компании по грузоперевозкам, называет себя любителем.

- Я работал в бильярдном клубе маркером, там научился играть, - рассказал он. - Сейчас для меня это как хобби, но стараюсь играть 2-3 раза в неделю. Самое главное - найти время на бильярд. Я любитель, хотя уровень моей игры возрос и я стараюсь соперничать с более именитыми игроками.

А вот Владимир РОЖКО увлекается бильярдом уже 20 лет.

- Очень нравится, что здесь собираются близкие по духу ребята, - поделилсмя он с "НГ". - У нас бывают рейтинговые турниры, соревнуемся с друзьями. Здесь я чувствую себя в своей тарелке. Я продолжаю учиться- мне подсказывают, как, например, можно ударить или спрятать шар. В этой игре многое зависит от опыта и таланта.

По итогам первого турнира 3 место занял Даулет Окубаев, 2 место у Ильи Алексеева, а победителем стал Ислам Гумиров. Отдельно отметили Али Исмаилова в номинации "За волю к победе". Призерам вручили грамоты и денежные призы. Организаторы надеются, что такие благотворительные турниры станут регулярными.

Собранные деньги - 156 000 тенге - они перечислят на счета участников проекта "Нужные деньги".





Фото Георгия ГОВОРОВА