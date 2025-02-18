В Турции в городе Невшехир завершился турнир серии WTT Youth Contender - WTT Youth Contender Cappadocia 2025.

Двукратный призер турнира в Турции Жания Бекмухамбетова с первыми международными наградами года / Фото ttfrk.kz

В этих соревнованиях, прошедших в спортивном центре Университета Невшехир Хаджи Бекташ Вели Каппадокия под эгидой Международной федерации настольного тенниса (ITTF - International Table Tennis Federation), приняла участие и 11-летняя воспитанница Костанайской ДЮСШ №2 Жания Бекмухамбетова, тренирующаяся под руководством Юлии Данияровой.

В прошлом году Бекмухамбетова, выступая в двух возрастных группах - до 11 лет и до 13 лет, завоевала в этой престижной серии 12 медалей, из которых восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые, и поднялась в рейтинге ITTF в возрастной группе до 11 лет на второе место.

В этом году она в первом своем турнире серии приняла участие также в двух возрастных группах - до 13 лет и до 15 лет.

Соревнуясь с теннисистками до 13 лет, Жания Бекмухамбетова в своей группе провела четыре поединка, в которых одержала три победы со счетом 3:0 и в упорной борьбе уступила хозяйке соревнований Эле Йонтер - 2:3. Выйдя в плей-офф со второго места, она в полуфинале одержала победу над победительницей второй группы еще одной представительницей Турции со счетом 3:1. А в финале ее соперницей вновь стала Эла Йонтер, выигравшая в полуфинале у болгарской теннисистки Йоаны Кириловой. Вторая встреча Бемухамедовой и Йонтер вновь получилась очень упорной, и вновь победу с тем же счетом одержала соперница, а костанайская теннисистка стала серебряным призером.

В турнире спортсменок до 15 лет наша теннисистка дошла до полуфинала, одержав победы на групповой стадии над Армин Айдын из Турции - 3:0 и Ягмур Мамедли из Азербайджана - 3:0 и в четвертьфинале над Александрой Навроцкой из Польши - 3:0. В поединке за выход в финал Жания Бекмухамбетова уступила 15-летней теннисистке из Ирана Ване Явари - 1:3 и завоевала бронзовую медаль.