Снегоход жителя Карасуского района остановил сотрудник природоохранной полиции в 7 км от села Майское на автодороге Койбагор-Карасу-Севастопольск.

Во время осмотра в санях, прицепленных к снегоходу "Буран", полицейский нашел четыре мешка с разделанными тушами косуль. А на сиденье снегохода в чехле лежало одноствольное охотничье ружье без патронов.

- В 12 км от указанного места у лесопосадки был обнаружен участок, на котором проводилась разделка туш косуль, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - На снегу остались пятна красно-бурого цвета, а также головы, шкуры и копыта от четырех животных.

По факту незаконной охоты полиция начала досудебное расследование. Мужчине за преступление грозит до трех лет лишения свободы.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО