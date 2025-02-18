Один район добавили в план отключения электроэнергии на эту неделю в Костанае
18 февраля 2025, 13:20 | ЖКХ
Уточненный план работ Костанайской Горэлектросети на 20 и 21 февраля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В эти два дня работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в четырех районах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с работами запланировано отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
ТП -563 (работы на ПС)
20 февраля с 10:00 до 18:00
- Полимер-Строй по ул. Карбышева, 2/4,
- База «Балапан» по ул. Карбышева, 6 А,
- ТОО «Тазалык» по ул. Плеханова, 79,
- Казтелеком,
- «Кузет» по ул. Карбышева, 6,
- ТОО «Вианор» по ул. Плеханова, 112,
- ТОО «Радио-Калкан» по ул. Чернышевского, 74,
- ТОО «Виканат» по ул.Плеханова, 79 Б,
- Магазин «Тепловик 63» по ул. Карбышева, 25,
- ПКСК «Строитель МГ» по ул. Карбышева, 25.
Спальный сектор:
- ул. Карбышева 25.
Светофор:
- ул. Карбышева – ул. Чернышевского.
ТП-253 (работы на ВЛ)
20 и 21 февраля с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Зеленая, 1-7,
- ул. Центральная, 5/1, 7/1, 7/2, 9/1, 9/2, 8/1, 4-18-22, 22 А,
- ул. Челябинская, 21/1, 21/3,
- ул. Садовая, 1/3, 1/1, 3/1, 19/7, 75/5, 75/7, 75/6.
КТП–АО «Евразиан Фудс Корпорейшн» (работы на ПС)
20 февраля с 10:00 до 17:00
- АО «Евразиан Фудс Корпорейшн» по ул. Перронная, 14.
КТП – VIP -17 (работы на ПС)
21 февраля с 10:00 до 17:00
- VIP -17 по ул. Толстого,
- автомойка по ул. Каирбекова, 38,
Спальный сектор:
- ул. Толстого, 27.
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