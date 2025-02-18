Уточненный план работ Костанайской Горэлектросети на 20 и 21 февраля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В эти два дня работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в четырех районах областного центра.

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В связи с работами запланировано отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП -563 (работы на ПС)

20 февраля с 10:00 до 18:00

Полимер-Строй по ул. Карбышева, 2/4,

База «Балапан» по ул. Карбышева, 6 А,

ТОО «Тазалык» по ул. Плеханова, 79,

Казтелеком,

«Кузет» по ул. Карбышева, 6,

ТОО «Вианор» по ул. Плеханова, 112,

ТОО «Радио-Калкан» по ул. Чернышевского, 74,

ТОО «Виканат» по ул.Плеханова, 79 Б,

Магазин «Тепловик 63» по ул. Карбышева, 25,

ПКСК «Строитель МГ» по ул. Карбышева, 25.

Спальный сектор:

ул. Карбышева 25.

Светофор:

ул. Карбышева – ул. Чернышевского.

ТП-253 (работы на ВЛ)

20 и 21 февраля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Зеленая, 1-7,

ул. Центральная, 5/1, 7/1, 7/2, 9/1, 9/2, 8/1, 4-18-22, 22 А,

ул. Челябинская, 21/1, 21/3,

ул. Садовая, 1/3, 1/1, 3/1, 19/7, 75/5, 75/7, 75/6.

КТП–АО «Евразиан Фудс Корпорейшн» (работы на ПС)

20 февраля с 10:00 до 17:00

АО «Евразиан Фудс Корпорейшн» по ул. Перронная, 14.

КТП – VIP -17 (работы на ПС)

21 февраля с 10:00 до 17:00

VIP -17 по ул. Толстого,

автомойка по ул. Каирбекова, 38,

Спальный сектор: