Стоимость двух тысяч доз синтетического наркотика, изъятого у 35-летнего мужчины, на черном рынке оценивается в 40 млн тенге. Операция проводилась с участием служебно-розыскной собаки и завершилась на проселочной дороге поселка Киевский.

- У задержанного был найден большой полиэтиленовый сверток с 20 пакетами порошкообразного вещества белого цвета, каждый обмотан изолентой зеленого цвета, - сообщили детали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - В ходе обыска автомобиля HYUNDAI TUCSON в нашли еще 3 таких свертка, содержащих 70 маленьких пакетов с аналогичным веществом. На заднем сиденье лежало еще 35 пакетов и рулоны изоленты разных цветов.

При обыске квартиры подозреваемого в ванной комнате полиция нашла пустые упаковки для фасовки наркотиков, целофановый пакет с порошком, а также электронные весы и мерные ложки.

- Экспертиза установила, что изъятый порошок — это мефедрон, общей массой около 1 килограмма, что эквивалентно почти 2 000 дозам, - уточнили в ведомствев. - Оценочная стоимость наркотика на черном рынке составляет около 40 миллионов тенге.

По факту хранения наркотиков с целью сбыта в особо крупном размере полиция начала досудебное расследование. Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания. Сейчас проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений. Мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО