В городе Тобыл сотрудники ОП Костанайского района по камерам видеонаблюдения установили и задержали 22-летнего местного жителя, который выстрелил из пневматического пистолета в стоявший автомобиль.

Как установили полицейские, молодой человек взял из машины своего знакомого пневматический пистолет. Проезжая мимо припаркованного во дворе автомобиля, он, по его словам, случайно выстрелил. Выстрел повредил стекло, а стрелок скрылся с места происшествия вместе с другом.

По предварительной оценке, ущерба от нечаянного (по версии задержанного) выстрела составил 150 000 тенге. В отношении местного жителя возбуждено административное производство по факту умышленного повреждения чужого имущества.

Пневматический пистолет изъят и направлен на баллистическую экспертизу.

По действующему законодательству правонарушителю грозит штраф в размере 50 МРП (196 600 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 20 суток. Вопрос о наказании решит суд.

Фото предоставлены пресс-службой ДП