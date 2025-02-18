Уголовное дело в отношении Г. за незаконное хранение дереватов рассмотрел суд района Беимбета Майлина. 4 августа 2024 года сотрудники районной полиции при проведении обыска в гараже мужчины нашли у него 8 рогов сайгаков.

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- Государственный обвинитель просил суд назначить наказание Г. в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы, - сообщает пресс-служба областного суда. - Подсудимый Г. вину не признал, отрицая факт принадлежности ему рогов сайгака.



При назначении наказания суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание, - наличие малолетних детей и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы, с установлением пробационного контроля и возложением определенных обязанностей, предусмотренных ст. 44 УК РК.

Приговор еще не вступил в законную силу.