В Астане под эгидой Казахстанской федерации Masters Athletics (КФМА) провели чемпионат Казахстана по легкой атлетике среди ветеранов (35 лет и старше) в закрытых помещениях и зимнее первенство республики по легкой атлетике среди любителей (18 лет - 34 года).

Борьба на финише призёров в беге на 60 м Натальи Салатовой из Костаная (слева) и Анжелы Филоновой из Шымкента / Фото jonnie.wfolio.pro

Соревнования прошли одновременно в Легкоатлетическом спортивном комплексе «Казахстан», где накануне состоялся международный турнир по легкой атлетике на призы Амина Туякова с участием спортсменов из 42 стран - II Astana Indoor Meet for Amin Tuyakov Prizes, являющийся первым этапом серии World Athletics Indoor Tour Gold 2025.

В программу чемпионата среди казахстанских ветеранов и любителей, в которых приняли участие свыше 350 спортсменов в возрасте от 18 до 78 лет, были включены беговые дисциплины на дистанциях от 60 м до 3000 м, спортивная ходьбу на 3000 м, толкание ядра, прыжки в длину, прыжки в высоту, тройной прыжок, а также эстафеты 4х200 м и 4х400 м среди мужчин и женщин и смешанная эстафета 4х200 м.

На торжественном открытии чемпионата состоялось награждение лучших ветеранов Казахстана среди мужчин и женщин старше 35 лет по итогам 2024 года. Среди лауреатов была и Куляш Тулебаева из Костаная, ставшая лучшей среди женщин в возрастной группе 60-64 года.

Куляш Тулебаева / Фото Риммы ВОЕВОДИНОЙ

В этом году честь Костанайской области защищали 14 легкоатлетов из Костаная, Тобыла и района Б.Майлина, представлявшие Физкультурно-оздоровительную лигу «Жуйрик» и Школу бега «Neroznak_team». Всего на счету ветеранов нашей области 25 медали, среди которых девять золотых, 11 серебряных и пять бронзовых. Все они были завоеваны в беговых дисциплинах.

Четыре золотые медали на счету неоднократной победительницы и призера чемпионатов Азии среди мастеров Риммы Воеводиной, выступавшей в возрастной группе 65-69 лет. Она стала чемпионкой страны в своей возрастной группе в беге на 800 м с результатом 3 мин. 52,49 сек., 1500 м (7.27,72) и 3000 м (16.02,96). Четвертое «золото» она завоевала в эстафете 4х200 м в возрастной группе 60 лет - 64 года, преодолев дистанцию вместе с Куляш Тулебаевой, Зауреш Шагатаевой и Еленой Гичевой за 2.46,39.

Три золотые медали завоевал самый титулованный казахстанский ветеран, многократный чемпион мира и Азии среди мастеров, рекордсмен мира и Азии в нескольких возрастных группах Сергей Поликарпов. Он стал чемпионом Казахстана в возрастной группе 65-69 лет в беге на 800 м (2.40,2), 1500 м и 3000 м.

Забеги с участием Сергея Поликарпова (лидирует) и Михаила Сорокивского стали украшением чемпионата / Фото jonnie.wfolio.pro

При этом показанные им результаты на «полуторке» - 4.57,83 и «трешке» - 10.37,43 стали новыми рекордами Казахстана для его возрастной группы. А родились эти рекорды в потрясающей борьбе с еще одним именитым казахстанским бегуном, мастером спорта СССР, заслуженным тренером РК Михаилом Сорокивским, одной из воспитанниц которого является рекордсменка Казахстана в марафоне, участница двух Олимпийских игр Жанна Мамажанова. На финише полуторакилометровой дистанции этих бегунов разделила всего одна десятая секунды, а на дистанции вдвое длинней - 0,45 сек., а забеги с их участием стали настоящим украшением чемпионата Казахстана.

Еще две золотые медали были завоеваны нашими ветеранами на дистанции 3000 м. Принесли их в копилку Костанайской области выступавшие в возрастной группе 60 лет - 64 года Павел Брода из района Б.Майлина, преодолевший дистанцию за 10.59,26, и Куляш Тулебаева (14.17,43).

Кроме этого Павел Брода стал серебряным призером в беге на 1500 м (5.14,46), а Куляш Тулебаева к двум золотым медалям добавила два «серебра» - в беге на 800 м (3.27,6) и 1500 м (6.57,13).

Трехкратным призером чемпионата стала Наталья Салатова, показавшая в возрастной группе 35-39 лет вторые результаты на дистанциях 60 м (8,8 сек) и 400 м (1.08,82) и занявшая третье место на дистанции 200 м (30,2).

Кроме эстафетного «золота», две серебряные медали на счету Зауреш Шагатаевой, занявшей вторые места в возрастной группе 60 лет - 64 года на дистанциях 60 м (10,4) и 200 м (36,95).

Двукратным серебряным призером стал Артем Гусаченко, занявший вторые места на дистанциях 200 м (25,49) и 400 м (56,8) в возрастной группе 35-39 лет и установивший при этом личные рекорды, как еще и в коротком спринте.

Финиширует Артём Гусаченко / Фото jonnie.wfolio.pro

Дополнила золотую медаль в эстафете серебром в беге на 3000 м Елена Гичева, показавшая второй результат в возрастной группе 60 лет - 64 года (16.10,86).

И еще одну серебряную медаль завоевал Андрей Чигидинов из Тобыла, занявший второе место в беге на 800 м (2.18,97) в возрастной группе 50 лет - 54 года.

Обладателями бронзовых наград чемпионата в своих возрастных группах стали Александр Никитин из района Б.Майлин, занявший два вторых места в возрастной группе 70 лет - 74 года на дистанциях 1500 м (6.21,35) и 3000 м (16.37,94), Курманай Исергепов, финишировавший третьим в спортивной ходьбе на 3000 м в возрастной группе 60 лет - 64 года (21.45,28), и Дина Оспанова, занявшая третье место в первенстве Казахстана среди любителей на дистанции 3000 м (14.34,35) в возрастной группе 26 лет - 34 года.

Выступавший в самой многочисленной возрастной группе 40 лет - 44 года Константин Рашевский и соревновавшийся среди любителей Жолдас Оспанов (26 лет - 34 года) завершили чемпионат с личными рекордами на дистанциях 1500 м и 3000 м.

Константин Рашевский на пути к личному рекорду / Фото jonnie.wfolio.pro

Победители и призеры чемпионата были награждены дипломами и медалями с символикой Казахстанской федерации Masters Athletics, а также подарками от партнеров федерации.

Наград в легкой атлетике, которую принято называть королевой спорта, у представителей Костанайской области могло бы быть и больше. И не только среди ветеранов, и не только в беговых дисциплинах. Для этого в области должен быть легкоатлетический манеж, о необходимости строительства которого все чаще возникают разговоры в последние семь-восемь лет. А в том, что он не будет простаивать, сомнений нет.

Елена Гичёва передаёт эстафету Куляш Тулебаевой / Фото jonnie.wfolio.pro

Возможно, исправит ситуацию планируемое строительство стадиона в районе городского пляжа, где предусмотрен и легкоатлетический манеж. Но будет ли он (манеж) крытым и круглогодичным, что просто необходимо для полноценной подготовки к республиканским и международным стартам, еще не совсем понятно. А это надо решать уже сейчас.