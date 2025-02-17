О происшествии "НГ" сообщила жительница с. Камысты Светлена ШЕФЕР. Далее - ее рассказ.

Каждую осень к нам в село приходят барсуки. Особенно на окраинах села они частые гости. Приходят не просто так, а, мягко выражаясь, нашкодить. Проникают в сараи, надворные постройки, хозяйственные дворы и нападают на птицу: уток, гусей, индюков. Несколько раз были случаи нападения барсуков на молодых овец и ягнят. К этим непрошенным гостям многие уже привыкли. Хотя беды приносят много с каждым своим приходом.

С наступлением холодов, особенно когда зима с большим количеством осадков, в поселок приходят ушастые гости – дикие зайцы. Для них во дворах жителей свое лакомство – фруктовые деревья и кустарники, сгрызают кору.

Мы проживаем с детьми практически в центре села. О барсуках, и зайцах только слышали от односельчан и видели последствия их проделок.

В этом году в Камыстинском районе зима малоснежная. Осадков пока выпало мало. Тем не менее, зайцы приближаются к населённому пункту, хотя на полях много стерни (прошлогодней травы). Казалось бы, питаться есть чем. А если к поселку приближаются зайцы, то можно наблюдать на окраинах села и хищников. Повторюсь, на окраинах села!

Суббота, 15 февраля. Наши собаки подняли лай, как если бы мимо двора пробежала чужая собака или прошли соседские коровы. Но на этот раз лай не прекращался, а усиливался. Мы со старшим сыном вышли на улицу. Возле нашей овчарки стояла лиса. Сын забежал домой за телефоном чтобы запечатлеть непрошенного гостя.

Судя по всему, лиса пришла не просто так. Истощенная, невзрачная на вид, она сразу налетела на нашу собаку… Хотя силы были неравными. Пес гораздо крупнее и злее. Лиса почти в два раза меньше… Ей руководило чувство голода? Она хватала собаку за морду, за лапы. Нам пришлось бросится на помощь нашему сторожу. Он не ожидал такой выходки от незваного гостя.

Борьба продолжалась минут 10. Мы прогнали лису. А вот собака заметно пострадала: рваные раны, на носу кровяные подтеки, лапы в крови.

Остается надеяться, что лиса убежала за пределы села и больше никому не причинит вреда. И пусть лучше ею руководило чувство голода, чем бешенство…