Продуктовый магазин, расположенный в многоэтажном жилом доме по ул. Чкалова в Костанае, тушили спасатели в ночь на 16 февраля. Из-за возгорания сотрудники МЧС эвакуировали 25 человек.

- На первом этаже пятиэтажного жилого дома в продуктовом магазине произошло загорание холодильника и кассового аппарата, - сообщает ведомство. - Оперативно прибывшие пожарные ликвидировали пожар на малой площади и с верхних этажей эвакуировали 25 человек, из них 7 детей.

Пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается.

Второй пожар произошел сегодня, 17 февраля, утром в Рудном. В кафе, расположенном в отдельно стоящем одноэтажном здании на ул. Ленина, загорелась кровля.

- Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы, после чего на место происшествия были оперативно направлены пожарные расчёты. Благодаря быстрому реагированию спасателей удалось предотвратить распространение огня, - сообщает пресс-служба ДЧС.

К 11.00 пожар полностью ликвидировали. Общая площадь возгорания составила 200 кв.м. Пострадавших нет.