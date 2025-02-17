Помощь спасателей потребовалась 5-летнему мальчику, палец которого застрял в отверстии пластмассовой машинки. Пока проводилась спасательная операция, мужчины мило разговаривали с ребенком.

"Вы на вертолете прилетели?" - спрашивает мальчик.

"Да, - отвечают ему спасатели. - А ты что, не видел нас в окно? Там такой вертолет красивый. Красным, синим светится во всю."

Освобождение пальца ребенка из пластмассового плена проходило вчера, 16 февраля.

- Ребенок играл с машинкой и из любопытства засунул палец в небольшое отверстие, но самостоятельно освободиться не смог. Родители, обеспокоенные ситуацией, обратились за помощью в службу спасения, - рассказали в пресс-службе ДЧС. - Прибывшие сотрудники оперативно-спасательного отряда аккуратно, с помощью аварийно-спасательного инструмента перекусили игрушку и освободили палец малыша. К счастью, ребенок не пострадал.

В процессе освобождения ребенок несколько раз говорил спасателям, что ему больно, но при этом не плакал и не жаловался.

"Сколько тебе лет?"

"Пять..."

"О, мужчина! Большой уже! Все, вышел пальчик!"