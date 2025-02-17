17 февраля 2025, 12:02

Здравствуйте! Наткнулся на объявление, что в Костанае человек продает личинку черной львинки. Якобы она может перерабатывать 1 грамм яиц мухи до 20 литров свежего куриного помета за 10 дней! Это же решение экологической проблемы по утилизации органических отходов.

В результате переработки получается сама личинка - протеиновый продукт 2,5-4 литра, и остальное - зоогумус, высококлассное удобрение готовое вноситься в почву.

Человек предлагает протестировать этот продукт на своих хозяйствах в качестве рекламной акции. Ведь, как он утверждает, этот продукт экономит основные корма.

Также проводятся исследования научными институтами по разведению в сельхоз производстве этой культуры тропической мухи.

Кто что слышал о ней? Какие мысли по этому поводу?