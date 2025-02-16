Пресс-служба Управления здравоохранения Костанайской области делится подробностями гибели рабочего в райцентре Камысты. Напомним, 13 февраля житель села получил травмы в результате падения при демонтаже новогодней горки.

Фото из архива "НГ"

«13 февраля в 19:22 в приемный покой Камыстинской РБ поступил пациент 1966 года рождения с диагнозом "множественные переломы позвоночника и костей таза" и "травматический шок 1-2 степени" – сообщают в пресс-службе. - Состояние пациента было тяжелым, и его госпитализировали в палату интенсивной терапии. Обследование и лечение проводились согласно медицинскому протоколу. Судебная медицинская экспертиза установила, что пациент находился в состоянии алкогольного опьянения. К сожалению, в 22:40 была констатирована биологическая смерть».

Как добавили в пресс-службе департамента полиции, по факту нарушений правил охраны труда, повлекших гибель человека, полицией начато досудебное расследование. «Все обстоятельства произошедшего выясняются» – сообщили в ДП.