13 февраля в райцентре Камысты (Камыстинский район) на площади около районного акимата проходил демонтаж новогодней горки примерно 4,5-метровой высоты. В ходе демонтажа деревянных конструкций около 17.00 рабочий Олег Кизяев упал с высоты и примерно в 23.00 того же дня скончался в отделении реанимации районной больницы.

Место происшествия / Фото из архива "НГ"

Факт происшествия подтвердил главврач ЦРБ Ермик ЖУМАТАЕВ. Точные причины и обстоятельства происшествия предстоит выяснить.

- У нас стандартная процедура, - уточнил Жуматаев, - если человек умирает, мы везём его на вскрытие для того, чтобы провести анатомическое исследование. В рамках этого исследования отобранные образцы отправляются в судебно-медицинскую экспертизу.

В ходе проверок предстоит также выяснить, имели ли место нарушения техники безопасности при проведении работ.