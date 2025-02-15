Депутат мажилиса Ирина Смирнова предложила принять закон об иноагентах. Она считает, пришло время пересмотреть статус целого ряда НПО, годами работающих в «серой» зоне. Вы поддерживаете предложение депутата? Да. Нашим гражданам не нравится, что кто-то из-за рубежа навязывает им чуждые ценности.

Да. Это позволит сделать работу НПО и журналистов более прозрачной.

Нет. Это затруднит работу НПО, решающих проблемы, до которых властям нет дела.

Нет. Закон используют для «закручивания гаек» и давления на гражданское общество.

