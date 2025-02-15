В Казахстане стартовал приём заявлений для участия в мартовском ЕНТ
15 февраля 2025, 16:38 | Государство
В Казахстане стартовал приём заявлений для участия в мартовском ЕНТ, сообщает Национальный центр тестирования. Приём заявлений продлится до 25 февраля, передает Informburo.kz.
Фото Depositphotos.com
Зарегистрироваться можно на сайте Национального центра тестирования или через приложение UTO.
Тестирование пройдёт с 1 марта по 5 апреля.
В тестировании могут принять участие:
- обучающиеся выпускных 11 (12) классов организаций среднего образования;
- лица, зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно;
- выпускники школ прошлых лет и колледжей (на полный срок обучения);
- лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК;
- обучающиеся выпускных 11 (12) классов, обучавшиеся за рубежом (граждане Республики Казахстан).
Стоимость тестирования – 5640 тенге.
При регистрации тестируемые сами выбирают дату, время и пункт проведения ЕНТ.
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