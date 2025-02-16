В каких районах Костаная отключат электроэнергию на следующей неделе?
План работ Костанайской Горэлектросети с 17 по 21 февраля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в восьми районах областного центра.
В связи с этим планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
ТП-315 (работы на ВЛ)
17 и 18 февраля с 10:00 до 18:00
- кафе «Бульвар» по ул. Победы, 63,
Частный сектор:
- ул. Касымканова, 111-127,
- ул. Победы, 55-63,
- ул. Амангельды, 64-66,
- ул. Алтынсарина, 128-132.
Светофор:
- ул. Амангельды – ул. Алтынсарина.
ТП-251 (работы на ВЛ)
17 и 18 февраля с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Зеленая, 23-26, 5-11,
- ул. Спортивная, 27-29,
- ул. Штабная, 1, 2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 2 А, 5-10, 9/1.
ТП-253 (работы на ВЛ)
20 и 21 февраля с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Зеленая, 1-7,
- ул. Центральная, 5/1, 7/1, 7/2, 9/1, 9/2, 8/1, 4-18-22, 22 А,
- ул. Челябинская, 21/1, 21/3,
- ул. Садовая, 1/3, 1/1, 3/1, 19/7, 75/5, 75/7, 75/6.
КТП–LKW Trans (работы на ПС)
17 февраля с 10:00 до 17:00
- LKW Trans по ул. Уральской.
КТП – ТОО “Экос-Ан» (работы на ПС)
18 февраля с 10:00 до 17:00
- ТОО "Экос-Ан" по ул. Киевская, 21.
КТП–85 (работы на ВЛ)
18 февраля с 10:00 до 17:00
Частный сектор:
- ул. Тобольская, 107/1-107/31, 109-206,
- ул. Кирпичная, 1-39, 14/4-14/14, 16/2-16/10,
- ул. Краснопартизанская, 54-71, 71 А,
- ул. Наримановская, 1-27, 27 А, 21/11-21/12, 23/1-23/10,
- ул. 8 Марта, 64-108, 71/1-71/7,
- ул. Дачная, 1-38,
- ул. Тобольская, 65-134.
КТП–АО «Евразиан Фудс Корпорейшн» (работы на ПС)
20 февраля с 10:00 до 17:00
- АО «Евразиан Фудс Корпорейшн» по ул. Перронная, 14.
КТП – VIP -17 (работы на ПС)
21 февраля с 10:00 до 17:00
- VIP -17 по ул. Толстого,
- автомойка по ул. Каирбекова, 38,
Спальный сектор:
- ул. Толстого, 27.
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