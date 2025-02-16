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В каких районах Костаная отключат электроэнергию на следующей неделе?

16 февраля 2025, 09:00 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 17 по 21 февраля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в восьми районах областного центра.

В связи с этим планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП-315 (работы на ВЛ)

17 и 18 февраля с 10:00 до 18:00

  • кафе «Бульвар» по ул. Победы, 63,

Частный сектор:

  • ул. Касымканова, 111-127, 
  • ул. Победы, 55-63, 
  • ул. Амангельды, 64-66, 
  • ул. Алтынсарина, 128-132.

Светофор:

  • ул. Амангельды – ул. Алтынсарина.

ТП-251 (работы на ВЛ)

17 и 18 февраля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Зеленая, 23-26, 5-11, 
  • ул. Спортивная, 27-29, 
  • ул. Штабная, 1, 2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 2 А, 5-10, 9/1.

ТП-253 (работы на ВЛ)

20 и 21 февраля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Зеленая, 1-7, 
  • ул. Центральная, 5/1, 7/1, 7/2, 9/1, 9/2, 8/1, 4-18-22, 22 А, 
  • ул. Челябинская, 21/1, 21/3, 
  • ул. Садовая, 1/3, 1/1, 3/1, 19/7, 75/5, 75/7, 75/6.

КТП–LKW Trans (работы на ПС)

17 февраля с 10:00 до 17:00

  • LKW Trans по ул. Уральской.

КТП – ТОО “Экос-Ан» (работы на ПС)

18 февраля с 10:00 до 17:00

  • ТОО "Экос-Ан" по ул. Киевская, 21.

КТП–85 (работы на ВЛ)

18 февраля с 10:00 до 17:00

Частный сектор:

  • ул. Тобольская, 107/1-107/31, 109-206, 
  • ул. Кирпичная, 1-39, 14/4-14/14, 16/2-16/10, 
  • ул. Краснопартизанская, 54-71, 71 А, 
  • ул. Наримановская, 1-27, 27 А, 21/11-21/12, 23/1-23/10, 
  • ул. 8 Марта, 64-108, 71/1-71/7, 
  • ул. Дачная, 1-38, 
  • ул. Тобольская, 65-134.

КТП–АО «Евразиан Фудс Корпорейшн» (работы на ПС)

20 февраля с 10:00 до 17:00

  •  АО «Евразиан Фудс Корпорейшн» по ул. Перронная, 14.

КТП – VIP -17 (работы на ПС)

21 февраля с 10:00 до 17:00

  • VIP -17 по ул. Толстого,
  • автомойка по ул. Каирбекова, 38,

Спальный сектор:

  • ул. Толстого, 27.