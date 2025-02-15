Сначала он просто коллекционировал и реставрировал чьи-то полотна, и всего пару лет назад по велению сердца начал писать собственные. И вот в картинной галерее уже вторая персональная выставка самодеятельного рудненского художника.

«Кулан» (2023). Холст, масло

Бахыт Сакташевич НУРПЕИСОВ говорит, что всё началось именно с собирательства. Но ведь не все картины попадали к нему в хорошей сохранности, так что некоторые приходилось «лечить». А для этого требуется определённый уровень специальных знаний и собственная лаборатория поисков и оригинальных решений. Вот так шаг за шагом коллекционер стал живописцем – пока всего с двухлетним стажем.

- Я начал рисовать в 2023-м примерно. Просто вдохновение пришло, и начал, - признаётся художник Нурпеисов.

Бахыт Нурпеисов: «Просто вдохновенье пришло»

«Портрет Майи» (2025). Холст, масло

Кажется, что эти произведения творили разные люди. Возможно, это оттого, что художник свободен от академических канонов профессионального изобразительного творчества. Хорошо это или нет, судить не возьмусь.

«Прощание с молодостью» (2024). Картон, масло

Главное в полотнах Нурпеисова – непосредственность переживаний и открытый взгляд на мир. Одну из своих картин Бахыт назвал «Протест», а рядом – «Ангел в тюбетейке». Уж не сам ли живописец прячется за этим определением? Кстати, казахский колорит – одна из главных составляющих его работ, куда ни кинь - и даже авангардных.

«Протест» (2023). Холст, масло

- Из моих стилей мне самому больше нравится авангард: кубизм, конструктивизм – говорит Нурпеисов. - Замысел такой авангардной картины чаще приходит ко мне из снов, из каких-то видений. А «Ангел в тюбетейке» - это из детства, был такой фильм.

«Ангел в тюбетейке» (2023). Картон, масло

Александр Воткал (справа): «Не могу сказать, что именно художнику больше всего удаётся»

- У него и авангардизм, и орнаменты, и пейзажи, и классический портрет, - замечает скульптор Александр ВОТКАЛ. - Это нормально, ведь каждый художник пробует себя в разных направлениях. Вот я смотрю на его «Портрет Айгуль», и хоть не живописец, скажу: это полный натурализм, классика, все детали национального костюма. Картина достойна нашей галереи или даже большего! Не могу определить, что именно художнику больше всего удаётся. Вспомните Саврасова: из всех его работ в хрестоматии вошли только «Грачи прилетели». А у него было ещё больше двухсот полотен! Кто знает, как потомки оценят нашего Нурпеисова, и чтó оценят?

«Портрет Айгуль» (2024). Холст, масло

«Девушка-найманка» (2024). Холст, масло

А эта «Девушка-найманка» всматривается в «Мелодию степи» под звуки домбристки «Сауле». В этой мелодии можно расслышать и увидеть и «Вечерний Тобол», и «Жайлау», а если смотреть пристально – то покажутся и все «Семь сокровищ» («Жетi қазына»).

«Мелодия степи» (2023). Картон, масло

«Сауле (2024). Холст, масло



«Вечерний Тобол» (2024). Холст, масло



«Жайлау» (2024). Холст, масло



«Жетi қазына» (2023). Холст, масло



«Роксолана» (2024). Холст, масло

Свои картины художник отмечает лигатурой из фамилии и имени – NB, что можно растолковать как латинское nota bene – «обратите особое внимание». Времени на это ещё целый месяц – именно столько продлится выставка.

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