Если в субботу, 15 февраля, юго-западный ветер будет привычной нам скорости – 9-14 м/с, то уже в воскресенье и понедельник на западе, севере и востоке региона он усилится до 15-20 м/с, с порывами в 23-28 м/с. В Костанае порывы ветра будут чуть меньше – 15-20 м/с.

В субботу на западе и юге области обещают небольшой снег. В воскресенье, 16 февраля, ночью снег и метель ожидаются еще и на севере, днем возможен дождь и гололед.

В Костанае 15 и 16 февраля без осадков. А вот в понедельник, 17 февраля, осадки в виде снега и дождя, гололед и низовая метель ожидаются по всему региону.

- Температура по области ночью 15 февраля будет в пределах -10..-15, на востоке -18, днем -5..-10 градусов, - сообщила «НГ» инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. – В воскресенье погода изменится: ночью -5..-10, на востоке -13, днем -4..+1 градус. В понедельник, 17 февраля, ночью 0..-5, на востоке -8, днем -2..+3 градуса.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу ночью -13..-15, днем -5..-7 градусов. В воскресенье ночью -8..-10, днем -2..-4 градуса. В понедельник ночью -3..-5, днем 0..-2 градуса.

Все три дня на севере и востоке региона будет туманно.

Фото Ксении РЕБИК