В выставочном зале областного историко-краеведческого музея открылось «Фарфоровое ассорти» - выставка коллекций двух очень непохожих энтузиастов. Яков Никушин – пенсионер из Владимировки, а Давид Нурмухамбетов – 12-летний паренёк из областного центра. Фарфор для них - не только увлекательное хобби, но и богатейшая история, культура и… быть может, даже инвестиционная перспектива.

Фарфор привлекает внимание не только изяществом и утончённостью, за ним тянется седая история. Больше 1 700 лет назад в Китае научились обжигать каолин, полевой шпат и кварц, а европейцы десятилетиями разгадывали тайну этой вдохновляющей глины, которая совершила прыжок в бессмертие руками непревзойдённых мастеров-керамистов.

На какие только ухищрения не пускались ремесленники, чтобы узнать секрет экзотической посуды! Бытовало, например, мнение, что для изготовления фарфора нужна… растолчённая яичная скорлупа. За эти секреты отдавали большие деньги, даже сражались и умирали. Эмблемой Майсенского фарфора из Саксонии стали скрещённые мечи.

Статуэтки «Гадание на ромашке», «Майская ночь», «Рыбак с сетью» (Полонский завод художественной керамики, Украина, 1970-е гг.). Из собрания Якова Никушина

Для Якова Александровича НИКУШИНА история обретения первых предметов своей коллекции (это ранние девяностые) была менее драматичной:

- Приходит ко мне сосед: «Слушай, выпить охота. Хочешь вот статуэтку дам за бутылку?» Потом он рассказал дружкам, и у меня появилось ещё несколько подобных. А потом я увлёкся собирательством и стал что-то приобретать сам. Сейчас у меня примерно 400 статуэток. Самая большая ценность в моей коллекции – «Мальчик на лебедях». Мне его подарили. Коллекционирование даёт мне удовольствие и чувство того, что жизнь продолжается.

Яков Александрович Никушин: «”Мальчика на лебедях” мне подарили»

У Давида НУРМУХАМБЕТОВА всё началось в 10 лет с советских часов на сайте объявлений.

- Они мне очень понравилось, и мне их купила бабушка. А потом мне стал нравиться фарфор. Ведь он очень хрупкий во всех смыслах. С искусством вообще нужно аккуратно. Я уже разбираюсь в фарфоровых заводах и умею отличать продукцию одного от другого. Они по виду разные. В Казахстане главный завод находится под Алматы, есть производства и в других городах. Коллекционирование даёт мне знания, мне хочется узнавать о вещах что-то новое.

Статуэтки (слева направо): «Конькобежка» (Полонский завод художественной керамики, Украина, 1965 г.), «Мальчик с полотенцем» (Ленинградский фарфоровый завод, 1975 г. ), «Юная купальщица» (Ленинградский фарфоровый завод, 1961 г.). Из собрания Давида Нурмухамбетова

- Часто бывает так, что обширная коллекция начинается как раз с одной статуэтки, а потом уже трудно остановиться – комментирует истории участников фарфоровой выставки коллекционер Дмитрий ШУМИЛИН. - Собирают как по темам (например, дети, животные), так и по размерам и стилю.

Современные художники и дизайнеры обращаются к фарфору, создавая новые интерпретации традиционных форм. Аналоги древних образцов в современном стиле становятся популярными среди нового поколения коллекционеров, и многие из них пытаются отыскать уникальные предметы.

Слева направо: «Девушка с грибами» (Полонский завод художественной керамики, Украина, 1980 г.), «Девушка с самоваром» (Дулёвский фарфоровый завод, Московская обл., 1973 г.). Из собрания Давида Нурмухамбетова

- Ценность фарфора, – добавляет Дмитрий, - зависит от возраста произведения искусства, от сохранности (нет ли сколов, сходов краски или позолоты), от тиража и от места производства. Среди советского фарфора наиболее ценятся ранние изделия Ленинградского фарфорового завода, то есть 30-е годы 20-го века или даже раньше – времён Российской империи. Мне за три последних года вообще ничего подобного не попадалось. 50-е годы – и то редкость. Ценится старое Дулёво (Московская область). Лично мне моё хобби даёт добрые ностальгические воспоминания – бабушкины серванты и всё в этом духе.

Дмитрий Шумилин у личной коллекции: «Больше всего ценятся старые изделия ЛФЗ или Дулёво»

- У меня дома тоже есть фарфор – делится посетительница выставки Татьяна ИВАНОВА, - я смотрю на такие вещи и вспоминаю детство, родственников. А разглядывать одно наслаждение! Меня всегда приводит в восторг умение мастеров передавать пластику, момент, движение. Мне даже захотелось сейчас воспроизвести позу вон той танцовщицы…

Статуэтки «Русский перепляс», «Украинский танец» (Полонский завод художественной керамики, Украина, 1970-е гг.). Из собрания Давида Нурмухамбетова

Слева направо: «Птицы на камне с цветами», «Танцующие дети» (Киевский керамико-художественный завод, 1950-е гг.), «Вышивальщица» (Полонский завод художественной керамики, Украина, 1960-е гг.). Из собрания Якова Никушина

В наши дни коллекционный фарфор начинает осваивать онлайн-рынок. Платформы типа eBay и Etsy дают возможность продавать и обмениваться. В то же время ценовая доступность на таких площадках делает коллекционирование более доступным для широкой аудитории.

А начинается эта страсть, как правило, со случая: недавно я увидел где-то… Фарфор – это хрупкая красота. Утончённая красота. Завораживающая красота. В общем, страшная сила.

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