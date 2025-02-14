В 2024 году казахстанские работодатели перечислили обязательные пенсионные взносы (ОПВР) в пользу 4,7 миллиона работников на сумму 258,1 миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz.

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Как сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения, перечисление ОПВР работодателями позволит обеспечить работников в старости дополнительной накопительной пенсионной выплатой на пожизненной основе.

Мера направлена на поддержку молодого поколения казахстанцев, размеры пенсий которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений. Их пенсия будет складываться из трех компонентов: базовой пенсии от государства, накопительной – за счет своих отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) и условно-накопительной – за счет взносов работодателей.

Стоит отметить, что ОПВР начисляют только тем, кто родился после 1 января 1975 года.

"Расходы работодателя по уплате ОПВР, в соответствии с Налоговым кодексом, отнесены к вычетам из налогооблагаемого дохода. Соответственно, нагрузка на работодателя останется на приемлемом уровне", - отметили в Минтруда.

Напомним, 1 января 2024 года в Казахстане были введены обязательные пенсионные взносы работодателя, которые уплачиваются за счет собственных средств в пользу своих работников. В 2024 ставка ОПВР составляла 1,5 процента, в 2025 году – 2,5 процента. В последующем ставка будет доведена до 5 процентов к 2028 году.

Недавно правительство Казахстана планировало упразднить социальный налог и ОПВР в связи с повышением ставки НДС. Так, по словам вице-премьера Серика Жумангарина, можно было значительно снизить нагрузку на фонд оплаты труда.

Однако накануне представители правительства встретились с бизнесом, после чего заявили, что предложенная реформа в части отмены уплаты соцналога и ОПВР предпринимателями могла состояться при условии повышения ставки НДС до 20 процентов. Тогда у государства были бы доходы для покрытия социальных отчислений вместо работодателя. Но при предлагаемой в настоящее время ставке НДС в 16 процентов социальные отчисления предлагается оставить без изменения.

Таким образом, в Казахстане приняли решение не рассматривать упразднение ОПВР и соцналога в рамках налоговой реформы.