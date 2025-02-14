Житель поселка Милютинка Житикаринского района вышел из дома в 22.00 13 февраля. Мужчина шел пешком в сторону Житикары, но так и не дошел до места назначения. Его родственники посреди ночи забили тревогу и обратились за помощью к спасателям.

- В результате поисковых работ сотрудниками оперативно-спасательного отряда мужчина 1991 года рождения был найден под утро в 14 км. от г. Житикара и доставлен в населенный пункт, - сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

Найденный мужчина был в порядке, в медицинской помощи не нуждался.

- МЧС напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности в условиях низких температур, а также информировать близких о своем маршруте! - обратились к казахстанцам в ведомстве.