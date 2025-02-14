В ночь с 13 на 14 февраля на сортировочной железнодорожной станции Астана произошел взрыв контейнера, прибывшего поездом
Михаил
14 февраля 2025, 12:45
В ночь с 13 на 14 февраля на сортировочной железнодорожной станции Астана произошел взрыв контейнера, прибывшего поездом
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