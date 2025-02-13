В Компании по управлению возвращенными активами сообщили о новых торгах. В этот раз на продажу выставили эксклюзивные часы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Часы впечатляют не только своим внешним видом, но и ценой.

В частности, карманные часы Bovet Fleurier Grand Complications Amadeo Fleurier продаются за 28 830 399 тенге. Гарантийный взнос составляет 4 324 560 тенге. Часы сделаны из белого золота и сапфирового стекла. Отмечается, что они были выпущены лимитированной серией из 50 моделей.

Фото с сайта cabinet-auction.e-qazyna.kz

Еще один эксклюзив - наручные часы Patek Philippe, Nautilus, со стартовой ценой 31 281 600 тенге. Часы также сделаны из белого золота, а браслет - из кожи крокодила. Гарантийный взнос составляет 4 692 240 тенге.

Фото с сайта cabinet-auction.e-qazyna.kz

Еще одни наручные часы той же фирмы - Patek Philippe World Time Complicated Chronograph - продаются за 23 035 093 тенге. Корпус выполнен из белого золота 18 карат, задняя крышка - из сапфирового стекла.

Фото с сайта cabinet-auction.e-qazyna.kz

Торги состоятся 27 и 28 февраля в 10:00 на веб-платформе E-Qazyna.

Всего в рамках предстоящего аукциона на продажу выставлены 28 активов в формате повышения цены. Активы реализуются на прозрачных и конкурентных условиях, обеспечивающих равный доступ для всех участников торгов.