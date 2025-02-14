14 февраля 2025, 09:06

Здравствуйте! В Рудном акимат решил расширить проезжую часть улицы Ленина со въезда в город с улицы Восточная до проспекта Комсомольский. Якобы это так необходимо для передвижения школьников, которые будут ходить в новую современную школу, которая будет сдана к осени этого года на месте бывшего стадиона "Cтроитель".

Вся прелесть этой затеи кроется в деталях. Будут уничтожены все деревья вдоль улицы Ленина.. там и так трафик небольшой, пробок никогда нет. А местный аким деревья взялся уничтожать...

Было бы неплохо, если бы он дал комментарии по поводу уничтожения зеленых насаждений. Там и так расстояние между домами небольшое. По-моему, они просто осваивают бюджет...