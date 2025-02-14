О том, что подпадает под это определение, на аппаратном совещании 10 февраля рассказала руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гулсара КУРМАНГАЛИЕВА. Доклад сопровождался справкой о том, какие штрафы полагаются за нарушение действующих правил благоустройства: от 20 МРП (78 640 тенге) для малого бизнеса до 100 МРП (393 200 тенге) для крупного.

В Костанае есть коммерческие объекты, которые годами выглядят вот так

Эти правила для областного центра утверждены городским маслихатом 15 марта 2017 года. Также бизнесу могут предъявить нарушение требований Закона «Об архитектурной, строительной градостроительной деятельности в РК» (действует с 2001 года). Судя по датам, требования не сиюминутные, давно известные.

- Статистика свидетельствует об увеличении фактов нарушения правил благоустройства, - отметила Гулсара Курмангалиева. - За 2022 год было выявлено 2 528 фактов нарушений, по ним было привлечено к ответственности 67 лиц, выдано 2 461 предупреждение. За 2024 год было выявлено 5 811 нарушений, привлечено 111 лиц, выдано 5 700 предупреждений. С начала 2025 года выявлено уже 420 правонарушений, пока по ним направлены предупреждения.

Аким города Марат Жундубаев статистику прокомментировал в том смысле, что нарушений стало фиксироваться больше, потому что требования соответствующие службы стали предъявлять чаще.

Среди нарушений - «несвоевременная очистка кровель от снега, ненадлежащее содержание прилегающих территорий, входных групп, размещение неприглядной наружной рекламы и поврежденных вывесок, неудовлетворительное состояние ограждений земельных участков, складирование строительного и бытового мусора в местах, не предназначенных для этого».

Курмангалиева в докладе конкретизировала понятие «прилегающая территория».

- Согласно типовым правилам благоустройства, собственники и балансодержатели зданий и сооружений обязаны самостоятельно содержать в порядке свои земельные участки, дома, ограждения и прилегающую территорию в границах 5 метров по периметру, - сказала она.

И привела примеры «безответственного отношения» к содержанию входных групп, фасадов магазинов, кафе, салонов, размещенных на первых этажах домов: в микрорайне Алтын-Арман по пр. Н. Назарбаева, д. 215, по ул. Амангельды, 45, пр. Абая, 173, ул. Алтынсарина, 121. По этим адресам «фасады коммерческих объектов загрязнены, частично обрушена облицовочная плитка, поломаны поручни, затруднен доступ для маломобильных граждан, частично разрушено покрытие крыльца, повреждены вывески».

За подобные вещи городские власти обещают ужесточать наказания. Тем более что в Костанае есть объекты, которые в таком состоянии пребывают не год, а годами.

- Научились какими-то рекламными полотнищами дыры на крыльце прикрывать, да еще такими яркими, в глаза бросаются. Надо порядок наводить, коммерческие объекты должны выглядеть не просто эстетично, а в соответствии с дизайн-кодом, - резюмировал аким областного центра.

Рекламные конструкции в городе доминируют самые простые

Отдельно остановился на существующих рекламных конструкциях. В Костанае доминируют простейшие: бетонное или кирпичное основание, стойка-труба и, собственно, баннер. Акимат давно предлагает владельцам использовать более современные форматы, но взаимопонимания сторонам достигнуть не удается.

- Мне один из них который раз при встречах показывает интересные варианты, но только на бумаге, - сказал аким города, - а на деле кирпичи в основаниях конструкций кое-как соберут, подкрасят, и все. Колизей какой-то устраивают.

Всего на территории города размещено 235 рекламных конструкций. По словам Гулсары Курмангалиевой, было выявлено 60 конструкций с нарушениями, 29 их владельцам направлены претензионные письма отделом земельных отношений за неисполнение договорных обязательств. За прошлый год демонтировано 8 конструкций, по 14 идут судебные разбирательства.

Акимат города с 2023 года не заключает договоры аренды земельных участков под рекламными конструкциями на новый срок.

Фото Галины КАТКОВОЙ

