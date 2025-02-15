Год рабочих профессий аграрии Костанайской области начали со знакового заявления. С признания ситуации с нехваткой квалифицированных механизаторских кадров в селах катастрофической. В связи с чем на встрече с мажилисменом Айдарбеком Ходжаназаровым просили содействия в упрощении механизма привлечения в хозяйства иностранной рабочей силы. Новость разлетелась по информационным порталам с аншлагом: «Гастарбайтеры будут сеять и убирать в Костанайской области». Типа дожили.

Далеко не первый год

Проблема, действительно, точит агросектор, как хроническая болезнь. И вроде лекарства от нее есть, давно названы. В качестве докторов последовательно выступают рулевые государства - от акимов всех уровней до президента. Ими «прописаны»: создание комфортных рабочих мест с современной техникой, ибо на старье молодежь работать не будет, строительство хозяйствами жилья для специалистов, безусловная и щедрая помощь в содержании сел, участие бизнеса в обновлении материальной базы и учебных планов профтехшкол... Увы, даже там, где все это делается, с кадрами если не откровенно плохо, то неважно.

В Пешковке аким области спрашивал, как именно бизнес удерживает кадры в селе

Прошлой осенью аким области Кумар Аксакалов встречался с крестьянами в Пешковке. Это центр большого сельского округа, хозяйствуют на его землях в основном крепкие ТОО и КХ. Сама Пешковка имеет статус опорного села, прилично выглядит, с водопроводом, с перспективой газификации. Есть хороший ДК. Пока ждали акима, местные мальчишки с удовольствием мне рассказывали, в каких кружках занимаются... Но даже у здешних аграриев с кадрами тревожно.

Аксакалов ситуацию тестировал привычными вопросами: сотрудничают ли предприниматели с ПТШ, покупают ли технику, строят ли дома, наконец, знакомы ли с «перспективными и рукастыми старшеклассниками», занимаются ли с ними, так сказать, практической профориентацией.

- У меня полностью машинно-тракторный парк обновлен, зарплата достойная, жилье есть, - перечисляла глава КХ Татьяна ПФУНТ, - когда люди в Германию уезжали, добротные дома оставляли, мы 8 купили. Зовем старшеклассников летом на любую работу: траву косить, белить, красить. Присматриваемся и предлагаем: айда, заканчивай ПТШ, мы с дорогой душой тебя возьмем. Я сама - председатель попечительского совета профтехшколы, там оборудование нормальное, тренажеры отличные.

Директор ТОО «Трояна» Юрий МАЛЫШКО тогда отметил, что собрались крестьяне «не асфальтные», заинтересованные в развитии и своего бизнеса, и своих населенных пунктов.

- Я сам нашу школу заканчивал, регулярно выступаю на линейках, - сказал он, - каждый год обращаюсь к школьникам: ребята, кто хочет, приходите, я вас выучу, потом придете ко мне работать. За 15 лет один откликнулся - сейчас вот на агронома учится. И то хорошо.

Механизм - упростить

Повторим, кадровый голод ощущается даже в благополучных селах. А в отдаленных округах, где и бизнес не очень щедр, и государство, ситуация гораздо острее.

- Сегодня молодежь после учебы не возвращается в села, старшее поколение уходит на пенсию, и работать просто некому. С каждым годом ситуация только усугубляется, - говорил в январе 2025 года член областной Ассоциации сельхозтоваропроизводителей, глава КХ «Канон» из Камыстинского района Владимир ШЕСТЕРИКОВ. - Нас обязывают развивать инвестпроекты, а рабочих не хватает. Мы перепробовали разные варианты, но результата почти нет... Села пустеют, идет активная урбанизация. Выход из ситуации - привлекать трудовых мигрантов на сезонные работы. Программа есть, но, пока все документы соберешь, потратишь массу сил и времени. Чтобы на посевную люди приехали, надо начинать заниматься этим в октябре.

Есть и другие подводные камни. Знакомые предприниматели говорили, что сегодня довольно квалифицированные работники готовы приезжать из Узбекистана, но трудовые мигранты оттуда (из государства, не являющегося членом ЕАЭС) не имеют права на законных основаниях устраиваться в ТОО и КХ.

Мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров говорил, что схема привлечения трудовых мигрантов станет проще

- Сейчас, если привлекать мигранта как подсобника ремонт в доме сделать, то пожалуйста, требуется минимум документов, но, если посадить его на комбайн, возникает масса проблем, - поддержал постановку вопроса мажилисмен Ходжаназаров, - с министерством труда мы работаем по процедуре. Надеюсь, вопрос в этом году разрешится. Тем более что в сельском хозяйстве имеются огромные проблемы с кадрами.

Костанайскими предпринимателями и сама упрощенная схема была предложена.

- Можно организовать работу через районные отделы занятости и миграционной службы. Работодатель подает заявку в госорган по количеству и специализации специалистов, люди приезжают. Работодатель прописывает их у себя и платит фиксированную сумму: к примеру, определенный процент от средней заработной платы по региону, такой миграционный налог, - предложил директор ТОО «Турар» Кайрат ОСПАНОВ.

Его хозяйство, кстати, много лет буквально все делает для закрепления работников, однако проблему с ними там тоже считает актуальной.

Из деревни город не сделаем

Объективно, сельский кадровый вопрос намного сложнее, чем об этом принято говорить. Как нельзя построить коммунизм в отдельно взятом ауле, так нельзя в нем и проблему кадров решить усилиями самого распрекрасного и ответственного ТОО. Главное, к сегодняшнему дню кардинально изменилась сама деревенская жизнь, основы рассыпались. И это точка невозврата.

- Самая главная проблема оттока молодежи из села, а следовательно, и кадров, - исчезновение личных подсобных хозяйств. Семьи лишились хорошего дополнительного дохода, ради которого они и жили в деревне, - сказал «НГ» Шестериков, - а на одну зарплату жить можно и в городе, но с комфортом и всеми благами цивилизации. Это мое мнение, если смотреть в корень проблемы. Как бы мы ни старались, мы из деревни город не сделаем.

И тот же Юрий Малышко удрученно отмечал, что сегодня многие сельские ребята не приучены к традиционному труду. Какой там уход за скотом, «метелку в руках держать не умеют». В школе в приоритете роботизация, IT-специальности. Ну да, сегодня навороченная сельхозтехника требует этих навыков, но не повально все-таки и не всем предложат на ней работать.

Молодежь очень ориентирована на город, тем более что в Костанае открываются мощные производства. Буквально на днях на областном совещании отчитывались о темпах строительства завода KIA, на котором будет создано в ближайшие годы 1 500 постоянных рабочих мест. Крупные индустриальные предприятия строят общежития, на базе колледжей создают свои центры компетенций, где обучают и переобучают нужные кадры. Это серьезный вызов для аграрного бизнеса. И он надолго.

Время компромиссов

С учетом этого положения, может, стоит уже отойти от трескотни про насущную необходимость поддержания имиджа рабочих профессий, которой в этом году особенно много. Нужны другие решения для агросектора. Приглашение иностранцев-сезонников в том числе.

Еще один вариант - создание межрайонных машинно-тракторных станций или центров, которые могут концентрировать для найма грамотные кадры. К этой идее за последние -надцать лет подступали уже не раз.

- А сейчас мы подходим к ней естественным путем, - считает Владимир Шестериков.

В свое время в Костанайской области ее продвигал предприниматель Кайрат БИСЕТАЕВ.

Предприниматель Кайрат Бисетаев считает, что проблему дефицита кадров помогут сгладить МТС



- МТС - то, к чему аграрный Казахстан подходит медленно, но верно. Во-первых, потому что все равно надежда только на молодежь, другого не дано, особенно с учетом того, каких навыков и знаний требует работа оператора современной сельскохозяйственной техники. Во-вторых, экономические резоны к этому подводят, - сказал он «НГ». - Приведу пример. Без защиты растений сегодня никуда. Это выходит на первый план и по значимости, и по доле в себестоимости продукции. Фермер осознал, напрягся и купил дорогущий самоходный опрыскиватель. Но купить-то купил, надо же еще эксплуатацию грамотную обеспечить. Человек на нем должен работать рано утром, поздно вечером или ночью. То есть в непривычное время. Средства защиты растений миксуются в зависимости от культуры, вида заболевания. За этим должен быть контроль постоянный бригадира, агронома. Представляете, сколько людей надо замотивировать? Работает опрыскиватель при своей высокой стоимости пусть месяц в год. Вывод: проще и выгоднее купить услуги специализированной компании, которая гарантирует результат по договору. Я уверен, что через 3-5 лет МТС войдут в моду. Сначала, возможно, узко специализированные, а потом опыт масштабируется и на посев, и на уборку. Хотя бы частично, с учетом выгоды. Аграрный бизнес технологически очень сложный, требует массы знаний. А МТС помогут фермеру найти компромисс между собственными возможностями и приобретением услуг... Что касается общей проблемы кадров, то в любом случае условия для нормальной жизни на селе надо создавать. Но это комплексная системная работа, которая меньше всего зависит от фермеров и даже от местной власти. Это государственная политика, помноженная на возможности бюджета.

Фото из архива «НГ»