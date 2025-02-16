Он вырос в Костанае, совсем не похожем на сегодняшний: это был город самозабвенных поэтов, искушенных театралов, дворовых хулиганов, суровой правды труда и размаха великих строек. Город с ароматом степных просторов и свежих ветров. Город чьего-то детства, чьей-то юности, чьей-то осени. Это рассказ о новом фильме Валерия ЗАХАРЬЕВА, для которого было принципиально важно снять его в нашем городе.

Всегда разговаривайте с неизвестными!

Однажды в Костанае в час совершенно необычайного сентябрьского полудня во дворе дома № 55 по улице, которая тогда именовалась Советской (где сейчас башня с часами) появился высокий гражданин почтенного вида в черном пальто. Ватага подростков его и не заметила. Валера Захарьев - душа компании - уместно хохмил, все угорали, когда сзади вдруг раздался строгий, но благородный баритон:

- Молодой человек, - серебряные кудри незнакомца трепал порывистый ветер, - а вы знаете, что вы артист?!

- Артист! Он и есть, точно артист! - наперебой заголосили пацаны.

- Приходите завтра во столько-то туда-то, - отрезал неизвестный, резко развернулся, взмахнув широкими полами пальто с высокой шлицей, и исчез.

Ребята попытались засмеяться, но смех подавился:

- Валерка, ты, что, пойдешь?

Захарьев словно застыл. Но дома на всякий случай выучил что-то из Симонова, явился по адресу и попал на прослушивание. Статный незнакомец оказался заезжим МХАТовцем. Валерий Александрович до сих пор хранит его имя в секрете.

«Артист! Он и есть, точно артист!» Скриншот из фильма «Степь» (1977, реж. Сергей Бондарчук) / Фото с сайта kino-teatr.ru

Искра триумфа и атака клоунов

Первыми шагами стала известная в городе театральная студия, и после дебютной роли в одноактном «Юбилее» Чехова его, как и всех коллег-актеров, зрители буквально носили на руках. В его 16 лет.

- Эта искра попала в меня и уже никогда не погасла, - говорит Захарьев. - После школы я продал свой велосипед и поехал в Москву. Денег хватило на билеты туда-обратно и на неделю жизни в столице. Меня готовили к поступлению в Щукинское, а я мечтал учиться в эстрадно-цирковом на отделении клоунады. 60-70-е в Союзе были самыми интересными в плане театра и кинематографа. Был выше профессионализм, были живы люди, которые, как ни высокопарно звучит, служили искусству верой и правдой. В тот раз я никуда не поступил, не стал пытаться, сам понял, что для актера важна основательная подготовка, нужно обогатиться знанием истории театра и литературы. Вернулся и в последний день успел отдать документы на филфак. Вся моя учеба была подготовкой к поступлению в театральный. Я не случайно вел программу «У театрального подъезда» на костанайском радио. Иногда надевал черную маску (этакий «Мистер Инкогнито») и специально приходил к нашему театру в день премьеры, чтобы на выходе взять интервью у публики. Зрители делились всем, что было на языке, и - о! - как же все этой программы побаивались! И как все гордились, когда слышали честные слова благодарности актерам…

Скриншот из фильма «Моонзунд» (1987, реж. Александр Муратов) / Фото с сайта kino-teatr.ru

Дворовые дворянки

- У нас во дворе жили две ссыльные старушки, две сестры-дворянки. Они приглашали меня к себе домой на чай, учили играть в шахматы. В их домашней библиотеке были и Пастернак, и Есенин, Ахматова, Гумилев… Мы могли читать друг другу стихотворения и рассказы. Убранство в их квартире было очень скромным, но на стульях - непременно белые кружевные накидки. Сами сестры одевались просто, но изысканно, с непременными подворотничками. О себе никогда ничего не рассказывали, вероятно, давали подписку. Но они притягивали к себе, разговаривали совсем не похоже на прочих наших жителей, демонстрировали совсем другие привычки и даже жесты. Они необременительно и ненавязчиво учили меня хорошим манерам и правилам. Они понимали, что на дворе иное время, но подспудно пытались передать то, что им казалось правильным, что, в сущности, и было правильным. И в то удивительное время меня могли запросто пригласить в гости вообще незнакомые люди лишь потому, что я выразительно читал стихи.

От «Воображения» до признания

А два года спустя наконец поехал штурмовать Москву, судьба привела во ВГИК (мастерская великого Сергея Бондарчука), который он успешно окончил в 1977 году. С тех пор озвучил больше 300 зарубежных фильмов, его голосом, к примеру, говорил Мейсон Кепвелл в русском переводе сериала «Санта-Барбара». Много работал на телевидении, снимал авторские программы.

Сегодня Валерий Захарьев - актер (около 70 картин), сценарист, режиссер телевидения, заслуженный артист России (1997 г.), 23 года служил на киностудии «Ленфильм», несколько лет работал актером театра «Остров». С 2000 года 11 лет был одним из режиссеров-постановщиков (снял 45 серий) первого знаменитого российского сериала «Улицы разбитых фонарей». Выпускал авторские фильмы, причем первый, «Воображение зависти», снял в 1992-м именно в Костанае. В 2014-м на сцене Костанайского театра драмы поставил «Нежданный повод для любви» с нешаблонной сценографией и уникальным актерским ансамблем.

- Я привнес опыт работы в кинематографе в театр и этим его разнообразил, - говорит автор.

Скриншот из фильма «Убойная сила - 6» (2005, реж. Дмитрий Иосифов и др.) / Фото из соцсети Instagram

Скриншот из фильма «Улицы разбитых фонарей - 2» (1998-99, реж. Игорь Москвитин и др.) / Фото с сайта kinopoisk.ru

На съемках «Улиц разбитых фонарей» / Фото из архива Валерия ЗАХАРЬЕВА

На съемках «Улиц разбитых фонарей» / Фото из архива Валерия ЗАХАРЬЕВА

- Я очень люблю Костанай. Почему я сюда приезжаю, что-то снимаю и ставлю? Для меня неприезд в этот город сродни потере детства.

«Неприезд в Костанай для меня сродни потере детства» / Фото Игоря НИДЕРЕРА

«Самое страшное - это забвение»

- Нынешний мой фильм «Сквозь пустоту» - это фильм-притча. Мы сняли его по мотивам рассказа Володи Лоскутникова, моего хорошего друга. Я мечтал открыть, обнаружить для города этого талантливого поэта и писателя. Желал доказать ему, что его произведения живые и необычные. Самое страшное наказание - забвение. И я не хотел, чтобы о нем забыли.

У сюжета картины, на первый взгляд, причудливый «контейнер»: вот едет мужик по трассе, и тут вспышка, и вдруг… он находит инопланетную женщину, которую нужно переправить к «своим». А потом и сам главный герой таинственно исчезает из этого мира… Хотя фильм совсем не о космосе, человеку не нужен космос. Человеку нужен человек.

- Все, кто снялся в фильме, - продолжает Валерий Александрович, - костанайцы. Да и сам Костанай, он и его окрестности, природа, они тоже являются действующим лицом картины, добавляя свой характер и свою душу.

Кадр из фильма «Сквозь пустоту»

Для чего «закрывать» показ?

На премьере / Фото Игоря НИДЕРЕРА

- «Закрытый» - это потому, что он авторский. К сожалению, таким фильмам у нас дорога открыта не всегда. Режиссер в них позволяет себе разговаривать на своем языке, - рассказывает Валерий Захарьев. - В таких фильмах важно создать особую атмосферу и погрузить в нее всю съемочную группу. Здесь важны профессиональная ответственность и доверие. У нас не водилось мутных людей. И все равно было непросто, к сожалению, иногда приходилось идти на компромиссы. Мы ставили перед собой задачу и преодолевали ее. Заряд и энергия у нас были невероятными, так что трудности, которые случались в процессе съемок, они как раз работают на эмоциональную окраску фильма. Сцены, которые давались через труд, вариативность и изыскание кадра - именно они и увеличивают силу воздействия на зрителя. И у меня не было ни морализаторских нот, ни воспитательных намерений.

Кадр из фильма «Сквозь пустоту»

- Мне в этом фильме понравилось буквально все, - поделилась с «НГ» после показа детская писательница Александра СУСЛОВА, - начиная с идеи. Да и сам сценарий несложный, ничего особенного, казалось бы, нет, но ты так переживаешь! Глубина Хемингуэя. Изумительная операторская и режиссерская работа.

- Я и играл в картине и одновременно работал на съемочной площадке, - рассказал актер и звукооператор фильма Евгений КОСЕНКО, - сценарий был известен, но от него в ходе съемок, если честно, уже ничего не осталось. И нам все время просто везло. Ну а фильм, он об одиночестве.

- Спасибо Валерию Александровичу за то, что он осмыслил судьбу человека и его предназначение, - сказала педагог Светлана БАГДАСАРОВА, - что осмыслил радость существования на земле. В этой картине есть великая любовь к людям и к мирозданию, ко всему прекрасному, что есть в мире. Как сказано: «Каждый выбирает по себе слово для любви и для молитвы…»

Когда гаснут последние огни экрана, остается только тишина, полная эха эмоций десятков людей. Фильм «Сквозь пустоту» оказался в пику названию неожиданно глубок. Это иносказательный осколок души, зеркало, которое отражает наши собственные надежды и разочарования, заставляя взглянуть на знакомые лица и улицы новыми глазами.

- Авторский фильм для меня - это всегда пересмотр моей жизни: могу ли я в ней что-то исправить или добавить?

Кадр из фильма «Сквозь пустоту»

«Сквозь пустоту» оставляет послевкусие светлой грусти и веры. Это не развлекуха, это откровение. Фильм Захарьева говорит нам о нас. О наших внутренних противоречиях, о любви и потере, о поиске себя. О времени, которое сегодня у нас еще осталось…

Георгий Соков (1941-2024) как камео /скриншот Игоря НИДЕРЕРА