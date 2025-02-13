Депутат Сената Марат Кожаев обратился к премьер-министру Олжасу Бектенову с инициативой ужесточить наказания для злостных нарушителей ПДД, передает Tengri Auto.

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Депутат Сената Марат Кожаев обратился к премьер-министру Олжасу Бектенову с предложением пересмотреть подходы к наказанию за нарушения правил дорожного движения. Поводом для обращения стал рост числа нарушений ПДД в Алматы, а также отсутствие эффективных мер воздействия на злостных нарушителей.

Согласно Единому реестру административных правонарушений, только за 2024 год в Алматы было зафиксировано более 4,2 миллиона случаев нарушения ПДД. Основной массив нарушений (более 3,7 миллиона) был выявлен с помощью автоматических технических средств фиксации. Однако, как отмечает Кожаев, существующая система наказаний не справляется с задачей предотвращения повторных нарушений.

"Штрафы выписываются на владельца транспортного средства, без учета истории нарушений. Это позволяет злостным нарушителям годами игнорировать правила, не боясь серьезных последствий", - подчеркивает депутат.

Кожаев привел пример: в Алматы был зафиксирован случай, когда один водитель за год совершил 143 нарушения, заплатив штрафы на сумму более 3 миллионов тенге. При этом благодаря 50-процентной скидке на уплату штрафов такие водители продолжают демонстративно нарушать ПДД, превращая дороги в площадку для рискованных маневров.

Депутат обратил внимание на то, что технические средства фиксации, хотя и эффективны в выявлении нарушений, не позволяют оценить уровень подготовки водителя и его склонность к опасному поведению на дороге. Это приводит к авариям, которые часто заканчиваются трагически.

"Очевидно, что для систематических нарушителей штрафы в их нынешнем виде не являются действенной мерой. Необходимо срочно пересмотреть подходы к наказанию", - заявил Кожаев.

В своем обращении к премьер-министру депутат предложил перенять международный опыт. Например, в Германии действует система штрафных баллов, а во Франции повторные нарушения могут привести к приостановлению водительских прав. В Сингапуре злостных нарушителей обязывают проходить повторные курсы ПДД, а за особо грубые нарушения могут конфисковать автомобиль.

В связи с этим Кожаев предложил ввести обязательную пересдачу теоретического экзамена по ПДД для водителей с 10 и более нарушениями, ужесточить ответственность за повторные нарушения, вплоть до временного лишения водительских прав, разработать дифференцированную систему наказаний, учитывающую количество нарушений, и отменить 50-процентную скидку на штрафы для злостных нарушителей.