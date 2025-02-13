«Автобусы всегда ходили полные!» - Популярный маршрут в Костанайскую область отменяют в Челябинске
Пассажиров обеспокоила информация об отмене международного автобуса № 605 «Челябинск — Рудный» — до Казахстана. Как сообщают читатели 74.RU, транспорт перестанет ходить с 14 февраля.
— С 14 февраля прекращает действовать маршрут. Ни водители, ни диспетчеры не говорят причину. Молчание полное. Эти автобусы всегда ходили полные, а сейчас непонятно, будет ли замена или это временно, — написала Мария.
В компании «Пятый автобусный парк», обслуживающей маршрут, объяснили, что истек срок действия договора, документы на новый срок находятся на согласовании в Минтрансе РФ.
— Действующие карты маршрута заканчиваются 13 февраля, поэтому сегодня последний день осуществляются перевозки, — прокомментировали в компании. — В течение двух недель должны выдать согласованные документы по маршруту № 527 «Челябинск — Лисаковск», который будет проходить через Рудный.
Планируется, маршрут № 605 тоже останется, но сроки согласования по нему пока не уточняются.
В региональном Миндотрансе говорят, что согласования по международному маршруту являются компетенцией Минтранса России.
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