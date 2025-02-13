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«Автобусы всегда ходили полные!» - Популярный маршрут в Костанайскую область отменяют в Челябинске

13 февраля 2025, 12:31 |  Общество

Пассажиров обеспокоила информация об отмене международного автобуса № 605 «Челябинск — Рудный» — до Казахстана. Как сообщают читатели 74.RU, транспорт перестанет ходить с 14 февраля.

Автобус № 605 отправляется с Центрального автовокзала Челябинска и следует до города Рудный в Костанайской области / Фото Екатерины Тычининой / 74.RU

— С 14 февраля прекращает действовать маршрут. Ни водители, ни диспетчеры не говорят причину. Молчание полное. Эти автобусы всегда ходили полные, а сейчас непонятно, будет ли замена или это временно, — написала Мария.

В компании «Пятый автобусный парк», обслуживающей маршрут, объяснили, что истек срок действия договора, документы на новый срок находятся на согласовании в Минтрансе РФ.

— Действующие карты маршрута заканчиваются 13 февраля, поэтому сегодня последний день осуществляются перевозки, — прокомментировали в компании. — В течение двух недель должны выдать согласованные документы по маршруту № 527 «Челябинск — Лисаковск», который будет проходить через Рудный.

Планируется, маршрут № 605 тоже останется, но сроки согласования по нему пока не уточняются.

В региональном Миндотрансе говорят, что согласования по международному маршруту являются компетенцией Минтранса России.