Сегодня в Китае в программе IX зимних Азиатских игр прошли заключительные соревнования по лыжным гонкам. Мужчины и женщины разыграли медали в эстафетах. За награды в обоих эстафетах поборолись и казахстанские лыжники, завоевав в итоге призовые места и у мужчин, и у женщин.

Константин Борцов передает эстафету Наилю Башмакову / Фото sportplustv.kz

В мужской эстафете 4х7,5 км первые два этапа лыжники преодолевали классическим стилем, а вторые два - свободным. А основная борьба за первое место развернулась между лыжниками Китая, Японии и Казахстана, за сборную которого на первом этапе бежал серебряный призер Азиады в спринте Константин Борцов, передавший эстафету костанайскому лыжнику Наилю Башмакову через 19 мин. 28,8 сек. впереди команды Китая на 3,1 сек. Третьими после первого этапа были представители Японии - 19.40,5.

После второго этапа в лидеры вырвались японские лыжники (38.41,5), опередившие команду Китая на 26,8 сек., а та в свою очередь опередила казахстанцев на 1,3 сек. Третий этап, на котором эстафету у нас принял бронзовый призер Азиады в гонке на 10 км свободным стилем Олжас Климин, не изменил соотношение сил между командами Китая (55.40,3) и Казахстана (55.41,6) - все те же 1,3 сек. отставания. А вот по-прежнему лидировавшая сборная Японии стала заметно доступнее - 55.36,6. Соперниками бежавшего четвертый этап костанайского лыжника Владислава Ковалева были чемпионы этих Азиатских игр японец Харуки Ямашита - в гонке на 10 км свободным стилем и китаец Ван Сянь - в спринте. Сяню удалось обойти Ямашиту, и в итоге сборная Китая стала первой (1:12,09,6), сборная Японии - второй (1:12.12,8), а команда Казахстана завоевала бронзовые медали - 1:12.54,7.

Женская сборная Казахстана, за которую бежали Ксения Шалыгина, Каила Елгазинова, Ангелина Шурыга и Надежда Степашкина, в эстафете 4х5 км с результатом 55 мин. 24,5 сек. завоевала серебряные медали, уступив команде Китая (53:59,3), захватившая лидерство после первого этапа. «Бронза» - у команды Японии.