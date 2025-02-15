Замечено, когда организм не знает, чего бы он съел, все ему не нравится, не возбуждает аппетит, надо переходить к простейшим блюдам. Как правило, они еще и полезные. При этом вкусные и вполне бюджетные. Вода, мука, петрушка... уже можно печь.

Есть кутабы с зеленью лучше всего теплыми

Молдавские плацинды, узбекские кутабы, уйгурские пюря или пюра - все эти изделия объединяет прежде всего тип теста, простейшего, а также процесс готовки, экономной, дошедшей к нам с древнейших времен.

А вот начинок - великое разнообразие. Соленые, сладкие, с кислинкой. Лук с яйцом, молодая капуста с ним же, шпинат с творогом... Можно использовать даже сырой фарш, который насыщают специями, добавляют воды, чтобы был максимально пластичным, и тоненьким слоем намазывают на одну сторону пресного и тоже очень тонкого сочня, складывают изделие пополам, защипывают вилкой и - на сухую тяжелую сковороду. Делают их большими. Пекут до коричневых подпалин с обеих сторон. Складывают стопкой, обильно промазывая маслом. Вариант чебуреков, но не они.

Но все-таки самые распространенные кутабы с зеленью и сыром/творогом или с тыквой. Конечно, можно дождаться первой весенней зеленушки, но и с рыночной петрушкой и фетой или соленой брынзой зимой хорошо заходят. Не забудьте в начинку красного острого перца для бодрости сыпануть.

А тыкву, измельченную на крупной терке, смешайте с поджаренным до прозрачности луком, чуток соли в эту начинку и больше ничегошеньки не надо.

Про тесто: замешиваем муку на подсоленной воде с ложкой растительного масла. Вода горячая, но не кипяток, тесто не должно быть заварным. Месим мягче, чем на пельмени. Главное, чтобы к рукам не липло. Раскатывать надо тонко, чтобы быстро пропеклось. Я пробовала накрывать их при готовке. Это лишние движения. Когда вы их складываете один на другой, промасливая, они от взаимного тепла еще доходят.

Ингредиенты

Для теста: 250 г муки, 125 мл горячей воды, 1 ст. л. растительного масла, ½ ч. л. соли.

Для начинки: 2 средних пучка петрушки, 70 г сыра типа феты.

Фото Mariya