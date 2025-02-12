Дело о неоднократном мошенничестве рассматривали в Житикаринском районном суде. Женщина орудовала в Рудном и Житикаре в октябре и ноябре 2024 года.

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В качестве жертв А. выбирала пожилых людей. Согласно материалам дела, она то и дело приходила к ним в квартиры и убеждала пенсионеров, что является их родственницей или знакомой. Потом, под предлогом приобретения продуктов питания, брала у потерпевших деньги и оставляла их себе. Таким образом А. завладела суммой в размере 650 000 тенге.

- Подсудимая А. свою вину признала полностью, в содеянном чистосердечно раскаялась, просила назначить не строгое наказание, не связанное с лишением свободы, - сообщает пресс-служба областного суда. - Государственный обвинитель просил суд признать А. виновной и назначить наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, с признанием в ее действиях опасного рецидива.

С учетом личности подсудимой - она ранее неоднократно была судима за мошенничество, суд согласился с прокурором и назначил А. 4 года лишения свободы в учреждении максимальной безопасности, а также признал в ее действиях опасный рецидив.

Кроме того, суд удовлетворил в полном объеме гражданские иски потерпевших на общую сумму 650 000 тенге.

Приговор еще не вступил в законную силу.