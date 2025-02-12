Во вторник, 11 февраля, рабочая группа закончила этап собеседований с соискателями мест в этом консультативно-совещательном органе. Большинству их отборщики задавали вопрос: «Зачем вы туда собираетесь?».

Ответ предполагал, во-первых, что человек ориентируется в законодательстве, которое определяет смысл существования этих советов. А во-вторых, должен был дать представление о личных качествах и компетентности соискателя.

О намерениях войти в совет в этом году заявило 72 человека, это почти на 20 больше, чем хотели работать в предыдущем созыве. Так что отсеяно должно быть больше двух третей. Один заявитель свою кандидатуру снял.

Закон не запрещает идти на второй срок тем, кто уже был членом Общественного совета. И они пошли - вчера, например, на собеседовании были председатель предыдущего совета Серик Бектурганов, кандидат философских наук Денис Качеев, кандидат экономических наук Андрей Коваль, предприниматель Наталья Лапшина.

А вообще входить в совет желают люди из разных социальных групп: и пенсионеры в весьма почтенном возрасте, и активисты молодежно-ресурсных центров, и несколько действующих и бывших депутатов, и юристы в изрядном количестве.

Корреспондент «НГ» три часа присутствовала на заседании рабочей группы во время собеседования. Констатирую: мало кто сумел четко сформулировать, что он собирается делать в Общественном совете, на изучение и решение какой конкретно проблемы готов потратить силы и свободное время. Законодательные акты по теме тоже далеко не все штудировали накануне. Честно признавались, мол, в нормах закона «плаваю», но гражданское самосознание имею - буду действовать «за народ и во славу родного края».

Справочно: по закону целью общественных советов является выражение мнения гражданского общества по значимым вопросам, а одна из задач - осуществление общественного контроля и обеспечение прозрачности деятельности органов местного государственного управления и самоуправления. И формы контроля оговорены: общественные слушания, общественный мониторинг, общественная экспертиза НПА (нормативно-правовых актов), заслушивания отчетов местных исполнительных органов власти. Советам дано право на основании всего этого направлять рекомендации тем же акиматам, и эти рекомендации должны быть обязательно рассмотрены. Впрочем, к выполнению они не обязательны. Но если госорган не принял их, то обязан объяснить причину. Поэтому рекомендации общественного совета должны быть обоснованными, реальными, иметь отсылочные нормы и т. п. То есть подразумевается серьезная работа.

Председатель ОСИ Альбина МУХАМЕДЬЯРОВА призналась, что в знании законодательства об общественных советах она слабовата, но вот в нормах закона о жилищных отношениях - «как рыба в воде». Хотела бы в масштабах Костаная решить проблему с обслуживанием фасадных газопроводов за счет жильцов многоэтажных домов. Что несправедливо и незаконно, как доказал суд с ее участием. На вопрос, как именно это сделать через общественный совет, ответила: «Путем поднятия вопроса».

Ректор КинЭУ и депутат маслихата Костаная Арман ИСМАИЛОВ хотел бы через общественный совет решать острую проблему с нехваткой технических специалистов на коммунальных предприятиях, на той же ТЭЦ в частности. По его мнению, проблема в том, что на эти специальности у нас нет грантов, а если появляются, то они ориентированы на выпускников из южных областей.

- У вас же, как у депутата, полномочий больше. Как вы эти вопросы через общественный совет решать собираетесь, если через маслихат не смогли? - удивилась член рабочей группы, депутат областного маслихата Александра СЕРГАЗИНОВА.





А председатель рабочей группы Ирина АРОНОВА отметила, что хоть закон и не запрещает совмещать статусы, но если депутат входит еще и в общественный совет, то у него возникает конфликт интересов, например, при принятии бюджета.

- Депутаты все-таки должны заниматься своим делом, а члены общественного совета - своим, - подытожила она.

Экономист Андрей КОВАЛЬ является членом областного общественного совета, который пока действует. Его спросили, какие вопросы он «не дорешал, что решил идти на новый срок».

- Вопросы, которые волнуют население, - по тарифам, - ответил Коваль. - Где-то удалось решить, как в свое время по КЭЦ, но тенденция такая, что тарифообразование надо держать на серьезном общественном контроле. Иногда интересы государственных органов и монополистов совпадают. И только общественные активисты, СМИ могут обозначать акценты, которые должны браться во внимание властью при принятии решений.

Каждому из заявителей на заседании сообщали, что решение по кандидатурам будет принято путем итогового голосования. Список прошедших в Общественный совет в ближайшие дни появится на сайте областного маслихата.

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