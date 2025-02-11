Причину более интенсивного запаха от газплиты назвали в Костанайском филиале АО «QazaqGazAimaq»
Более интенсивный запах потребители могут ощущать в связи с изменением направления поставки природного газа. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщили в Костанайском производственном филиале АО «QazaqGazAimaq».
Иллюстративное фото pixabay.com
Об изменении направления поставки костанайских газовиков уведомило, в свою очередь, УМГ «Костанай» АО «Интергаз Центральная Азия».
- Это связано с особенностями взаимодействия газа с одорантом — специальным веществом, добавляемым для обнаружения возможных утечек. Усиленный запах не представляет опасности и является временным явлением, - отмечается в сообщении.
Тем не менее, советуют в филиале, если вы почувствовали запах газа:
1. Немедленно проветрите помещение.
2. Не используйте открытый огонь и электрические приборы.
3. Для проверки на возможную утечку газа срочно обратитесь в аварийную службу по телефону 104.
4. Также рекомендуем связаться со специализированной организацией, обслуживающей вашу газопотребляющую систему, согласно заключенному договору.
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