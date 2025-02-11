"Яндекс Такси" объявил о снижении комиссий для водителей в тарифе "Эконом". Предполагается, что это поможет привлечь больше водителей в бюджетный сегмент, однако для пассажиров поездки значительно дешевле не станут, сообщает Informburo.kz со ссылкой на "31 канал".

Фото "Яндекс Go"

В пресс-службе агрегатора такси отметили, что тариф "Эконом" станет выгоднее для водителей. В компании рассчитывают привлечь больше водителей – это должно помочь сдерживать цены и сохранить доступность "Эконома" для пассажиров.

"Чем больше водителей сотрудничают с сервисом, тем больше возможностей стабилизировать цены в моменты повышенного спроса, привлекая этих водителей на линию. Во всех повышенных тарифах одного города будет одинаковая комиссия. С одинаковой комиссией водителям станет удобнее сочетать разные тарифы и рассчитывать свой доход", – сообщили в "Яндекс Go".

"Это в краткосрочной перспективе даёт снижение доходности, но в долгосрочной перспективе позволяет охватить большее количество водителей, и впоследствии приведёт к больший доходности", – отметил председатель независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков.

Но, даже если верить агрегатору, для пассажиров ничего не изменится, считают в гильдии такси. Да и станет ли выгоднее водителям – тоже вопрос.

"Сама по себе комиссия – это всего лишь часть расходов, которые водители несут при осуществлении перевозок такси. Есть ещё и другие составляющие, в том числе подорожание топлива. То есть, если комиссия от, допустим, "Яндекса", снижается, но при этом увеличивается стоимость топлива, то для водителя особой разницы не будет в получении доходов. Доход останется на прежнем уровне", – сказал председатель гильдии такси при Казахстанской Ассоциации предпринимателей Виктор Шабанов.

К примеру, в Алматы комиссия в тарифе "Эконом" была 16,94 %, а станет 16,5%. То есть, снижение будет почти незаметным. Комиссии в более дорогих тарифах обещают сделать одинаковыми. Но пассажиры этого особо не заметят.