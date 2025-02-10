После перерыва, связанного с проведением национальной сборной Казахстана двух матчей основного раунда отборочного этапа чемпионата Европы 2026 года со сборной Дании, матчами 21-го и 22-го туров продолжился чемпионат РК по футзалу.

Капитан «Аята» Азат Валиуллин отличился в начале февраля забитыми голами и за сборную Казахстана и за свой клуб / Фото kazfootball.kz

В состав сборной на эти игры были вызваны и три игрока рудненского «Аята» - вратарь Рауан Сисенгалиев, защитник Ерсултан Сагындыков и нападающий Азат Валиуллин. А помощником главного тренера сборной Казахстана Пауло Рикардо Кака в этих матчах был главный тренер МФК «Аят» Василий Смолин.

Первый матч прошел в Дании в спортивном комплексе «Броагер Спарекассе Скансен» города Сеннерборг и завершился неожиданной победой хозяев со счетом 3:2.

Этот матч стал для 32-летнего нападающего «Аята» Азата Валиуллина 55-м за сборную Казахстана по футзалу. В составе главной команды страны он дебютировал 1 февраля 2019 года в Алматы в товарищеском матче против сборной Хорватии (2:1), свой первый гол забил 6 апреля 2021 в Будапеште в ворота сборной Венгрии (6:1) и является полуфиналистом чемпионата мира 2021 года, участником чемпионата Европы-2022 и чемпионата мира 2024 года.

Ответный поединок прошел в Астане во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, и в нем сборная Казахстана взяла реванш со счетом 7:3. Один из голов - на счету Валиуллина, для которого этот мяч стал девятым в составе сборной.

После четырех туров сборная Казахстана с семью очками занимает второе место в 6-й группе отборочного этапа чемпионата Европы-2026. А лидирует в группе сборная Армении, набравшая 10 очков.

В двух заключительных матчах отборочного этапа казахстанцы сыграют 7 марта дома со сборной Албании и 12 марта в гостях со сборной Армении.

В финальную часть ЕВРО-2026 пройдут победители десяти групп, а восемь лучших сборных из числа занявших вторые места разыграют путевки в финальную часть в стыковых матчах.

Матчи 21-го и 22-го туров «Аят» проводил в Шымкенте на паркете Дворца спорта «Металлург» против «Ордабасы».

В первом матче счет был открыт на 4-й минуте, а сделал это нападающий хозяев Нурхан Байзаков. За четыре минуты до перерыва Леандерсон сравнял счет, и второй тайм команды начали с чистого листа.

На 23-й минуте Ахмед Борханов вывел рудничан вперед, а затем с интервалом в минуту отличились Иван Марахов и Жеже. Еще через десять минут Игор Шушу поставил точку в матче, в котором «Аят» одержал уверенную победу со счетом 5:1.

В повторном поединке счет вновь открыл «Ордабасы», в составе которого уже на 3-й минуте отличился Фалькао. Через две минуты Байзаков удвоил преимущество шымкентского клуба. «Аят» ответил голом Валиуллина на 16-й минуте. Но вскоре Кокиньо вернул разницу в счете в два мяча, с которой команды и ушли на перерыв.

В начале второго тайма Байзаков оформил дубль, увеличив преимущество хозяев. Это преимущество хозяев стало еще более прочным после гола на 25-й минуте Нурыбека Кабылбаева. «Аят» же во втором тайме смог лишь один раз оформить взятие ворот, автором которого на 32-й минуте стал Леандерсон.

И «Ордабасы», одержав победу со счетом 5:2, прервал свою семиматчевую серию из поражений.

Набрав после этих туров 34 очка, «Аят» остался на третьей строчке турнирной таблице, первые две в которой продолжают занимать «Кайрат» (51 очко), дважды в гостях переигравший «Каспий» с одинаковым счетом 3:2, и «Семей» (48 очков), одержавший две победы также в гостях над «Тулпаром» - 5:2 и 7:0. На четвертую и пятую строчки поднялись, обойдя на одно очко пропускавший туры «Жетысу» (30 очков), «Актобе» и «Атырау». Актобинцы в Уральске сыграли вничью (4:4) и затем выиграли у «Байтерека» (5:4), а атыраусцы поделили очки в столице с «Астаной» (1:2 и 4:3).

В следующих турах «Аят» вновь встретится с «Ордабасы». На этот раз матчи пройдут в Рудном - 14 и 15 февраля.

Чемпионат Казахстана по футзалу сезона-2024/2025