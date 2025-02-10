«Аят» поделил очки в двухматчевой гостевой серии в рамках чемпионата Казахстана по футзалу
Сергей БИРКЛЕ
После перерыва, связанного с проведением национальной сборной Казахстана двух матчей основного раунда отборочного этапа чемпионата Европы 2026 года со сборной Дании, матчами 21-го и 22-го туров продолжился чемпионат РК по футзалу.
Капитан «Аята» Азат Валиуллин отличился в начале февраля забитыми голами и за сборную Казахстана и за свой клуб / Фото kazfootball.kz
В состав сборной на эти игры были вызваны и три игрока рудненского «Аята» - вратарь Рауан Сисенгалиев, защитник Ерсултан Сагындыков и нападающий Азат Валиуллин. А помощником главного тренера сборной Казахстана Пауло Рикардо Кака в этих матчах был главный тренер МФК «Аят» Василий Смолин.
Первый матч прошел в Дании в спортивном комплексе «Броагер Спарекассе Скансен» города Сеннерборг и завершился неожиданной победой хозяев со счетом 3:2.
Этот матч стал для 32-летнего нападающего «Аята» Азата Валиуллина 55-м за сборную Казахстана по футзалу. В составе главной команды страны он дебютировал 1 февраля 2019 года в Алматы в товарищеском матче против сборной Хорватии (2:1), свой первый гол забил 6 апреля 2021 в Будапеште в ворота сборной Венгрии (6:1) и является полуфиналистом чемпионата мира 2021 года, участником чемпионата Европы-2022 и чемпионата мира 2024 года.
Ответный поединок прошел в Астане во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, и в нем сборная Казахстана взяла реванш со счетом 7:3. Один из голов - на счету Валиуллина, для которого этот мяч стал девятым в составе сборной.
После четырех туров сборная Казахстана с семью очками занимает второе место в 6-й группе отборочного этапа чемпионата Европы-2026. А лидирует в группе сборная Армении, набравшая 10 очков.
В двух заключительных матчах отборочного этапа казахстанцы сыграют 7 марта дома со сборной Албании и 12 марта в гостях со сборной Армении.
В финальную часть ЕВРО-2026 пройдут победители десяти групп, а восемь лучших сборных из числа занявших вторые места разыграют путевки в финальную часть в стыковых матчах.
Матчи 21-го и 22-го туров «Аят» проводил в Шымкенте на паркете Дворца спорта «Металлург» против «Ордабасы».
В первом матче счет был открыт на 4-й минуте, а сделал это нападающий хозяев Нурхан Байзаков. За четыре минуты до перерыва Леандерсон сравнял счет, и второй тайм команды начали с чистого листа.
На 23-й минуте Ахмед Борханов вывел рудничан вперед, а затем с интервалом в минуту отличились Иван Марахов и Жеже. Еще через десять минут Игор Шушу поставил точку в матче, в котором «Аят» одержал уверенную победу со счетом 5:1.
В повторном поединке счет вновь открыл «Ордабасы», в составе которого уже на 3-й минуте отличился Фалькао. Через две минуты Байзаков удвоил преимущество шымкентского клуба. «Аят» ответил голом Валиуллина на 16-й минуте. Но вскоре Кокиньо вернул разницу в счете в два мяча, с которой команды и ушли на перерыв.
В начале второго тайма Байзаков оформил дубль, увеличив преимущество хозяев. Это преимущество хозяев стало еще более прочным после гола на 25-й минуте Нурыбека Кабылбаева. «Аят» же во втором тайме смог лишь один раз оформить взятие ворот, автором которого на 32-й минуте стал Леандерсон.
И «Ордабасы», одержав победу со счетом 5:2, прервал свою семиматчевую серию из поражений.
Набрав после этих туров 34 очка, «Аят» остался на третьей строчке турнирной таблице, первые две в которой продолжают занимать «Кайрат» (51 очко), дважды в гостях переигравший «Каспий» с одинаковым счетом 3:2, и «Семей» (48 очков), одержавший две победы также в гостях над «Тулпаром» - 5:2 и 7:0. На четвертую и пятую строчки поднялись, обойдя на одно очко пропускавший туры «Жетысу» (30 очков), «Актобе» и «Атырау». Актобинцы в Уральске сыграли вничью (4:4) и затем выиграли у «Байтерека» (5:4), а атыраусцы поделили очки в столице с «Астаной» (1:2 и 4:3).
В следующих турах «Аят» вновь встретится с «Ордабасы». На этот раз матчи пройдут в Рудном - 14 и 15 февраля.
Чемпионат Казахстана по футзалу сезона-2024/2025
|
м
|
команда
|
и
|
в
|
н
|
п
|
мячи
|
о
|
1
|
«Кайрат»
|
20
|
16
|
3
|
1
|
88-36
|
51
|
2
|
«Семей»
|
20
|
15
|
3
|
2
|
82-40
|
48
|
3
|
«Аят»
|
20
|
10
|
4
|
6
|
75-72
|
34
|
4
|
«Актобе»
|
20
|
8
|
7
|
5
|
72-57
|
31
|
5
|
«Атырау»
|
20
|
9
|
4
|
7
|
59-48
|
31
|
6
|
«Жетысу»
|
20
|
9
|
3
|
8
|
62-72
|
30
|
7
|
«Ордабасы»
|
20
|
8
|
2
|
10
|
52-71
|
27
|
8
|
«Байтерек»
|
20
|
5
|
6
|
9
|
68-73
|
21
|
9
|
«Астана»
|
20
|
6
|
3
|
11
|
61-82
|
21
|
10
|
«Тулпар»
|
20
|
3
|
2
|
15
|
33-72
|
11
|
11
|
«Каспий»
|
20
|
1
|
3
|
16
|
48-76
|
6
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.