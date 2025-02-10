В августе прошлого года жительница Костаная С. устно договорилась с гражданином М. об оказании ей услуг таролога. Заплатила 100 000 тенге, но предсказание С. не удовлетворило, и она потребовала у М. вернуть деньги. Таролог отказался это делать, несмотря на требования законодательства. Спор между ними рассматривал Костанайский городской суд.

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- Согласно действующему законодательству, обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с его условиями, а при их отсутствии - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями, - прокомментировала «НГ» пресс-секретарь Костанайского областного суда Ляззат БАЙГОЖИНА.

В итоге М. обязали вернуть деньги в полном объеме. Решение суда уже вступило в законную силу.