Инцидент произошел в 5 утра 26 января в одном из жилых районов города. Этот случай попал на камеру наблюдения одной из организаций. Таксиста, отобравшего сотовый телефон у клиента, задержали сотрудники полиции.

- Два незнакомых парня, применив насилие, открыто похитили Айфон стоимостью 650 тысяч тенге, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Как выяснилось, потерпевший, отдыхавший в развлекательном заведении, вызвал такси. Водитель приехал с другом, и в ходе поездки между пассажирами произошел конфликт. В результате сам таксист и его друг избили потерпевшего и забрали смартфон.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности злоумышленников, двух местных жителей 19 и 22 лет. Они уже успели продать похищенный телефон за 100 тысяч тенге, разобрав его на запчасти.

По факту грабежа проводится досудебное расследование, также проверяется их причастность к совершению аналогичных преступлений.