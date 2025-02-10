Конституционный суд проверил, соответствует ли основному закону статья 914 Гражданского кодекса об ограничении доступа к судебной защите в связи с участием в играх или пари, организованных лицензированным государством субъектом игорного бизнеса. Суд рекомендовал правительству пересмотреть статью, передает Informburo.kz.

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Основанием для проверки стало обращение гражданина, который в декабре 2023 года подал в суд иск о взыскании суммы выигрыша. Суд первой инстанции прекратил производство по делу, а апелляционная инстанция оставила решение без изменений, сославшись на статью 914 Гражданского кодекса.

"Исключение судебной защиты в спорах с лицензированным государством субъектом игорного бизнеса противоречит основным началам гражданского законодательства Республики Казахстан и провоцирует неисполнение лицензированным субъектом договорных обязательств. Некоторые положения статьи 914 ГК сформулированы недостаточно чётко, что не позволяет обеспечить их единообразное понимание", – указали в Конституционном суде.

По итогам проверки статью 914 ГК признали не соответствующей Конституции в части слов "при соблюдении организатором игорного бизнеса условий проведения азартных игр и (или) пари" и рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о приведении законодательства в соответствие с принятым постановлением.