В Китае на проходящих там IX зимних Азиатских играх сегодня второй день разыгрываются награды в шести видах спорта, в которых принимают участие и казахстанские спортсмены. Счет завоеванным наградам открыли представители шорт-трека, став призерами в соревнованиях среди смешанных команд в эстафете на 2000 м.

Мужская сборная Казахстана по шорт-треку обладательница «золота» зимней Азиады в эстафете

Мужская команда Казахстана по шорт-треку завоевала первое «золото», опередив в финале эстафеты на 5000 м с результатом 6 мин. 59,415 сек. сборную Японии (7.03,010), занявшей второе место, и сборную Китая (7.03,909), ставшую третьей.

В «золотом» составе вместе с Денисом Никишой, Абзалом Ажгалиевым, Адилем Галиахметовым, Мерсаидом Жаксыбаевым и Айбеком Насеном участвовал в эстафете и воспитанник Школы высшего спортивного мастерства управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Глеб ИВЧЕНКО из Рудного. Это был его второй старт на Азиаде. Ранее он в забегах на 1500 м занял пятое место в своем полуфинале.

Глеб Ивченко

Стоит отметить, что Казахстан впервые в истории завоевал золотую медаль Азиатских игр в шорт-треке. Главный тренер команды Казахстана по шорт-треку, уроженец Костанайской области, Петр ГАМИДОВ подвел итоги выступления сборной на Азиатских играх-2025:

- Безусловно мы рады первому месту. Была большая ответственность. Наша команда открыла счет медалям и завоевала первую золотую награду на этой Азиаде. Желаем «золота» и представителям всех остальных видов спорта. Мы старались, поработали. И уже сегодня ночью улетаем на этапы Кубка мира. Изначально мы планировали, что в командных дисциплинах получится проявить себя. В частности, рассчитывали на успех в мужской эстафете. Однако - это шорт-трек, где всякое может произойти. Но команда была готова. Было огорчение, что остались без наград в индивидуальных дисциплинах. Но смогли собраться и показать свой наилучший результат. У нас всегда до финишной черты ничего непонятно по раскладам. Все, что угодно может произойти. Сегодня мы и протесты писали. Глеба Ивченко судьи не пустили в финал. После разбирательств в итоге он продолжил выступление. В общем, до официальных результатов забега нельзя уверенно говорить о чем-то. Мы довольны результатом. Также радует то, что составляем конкуренцию лидерами Азии в лице Южной Кореи и Китая, даем им отпор. С нами считаются, уважают. А в команде у нас отличная атмосфера и взаимная поддержка.

Представители шорт-трека завоевали еще одну серебряную награду. Казахстанки Ольга Тихонова, Малика Ермек, Алина Ажгалиева, Яна Хан, Мадина Жанбусинова и Зейнеп Кумаркан. поднялись на вторую ступень пьедестала в женской эстафете на 3000 м. Первое место заняла команда Китая, а команда Японии показала третий результат.

Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Яна Хан и Малика Ермек уверенно выиграли свой четвертьфинальный забег и стали вторыми в полуфинальном забеге после сборной Китая, выйдя в финал. В финале же казахстанский квартет в соперничестве с командами Китая, Японии и Южной Кореи показал второй результат - 2 мин. 42,258 сек., уступив всего менее 0,8 секунды южнокорейским спортсменам - 2:41,534, завоевав «серебро». Третьими призерами стали японские шорт-трекисты.

Медаль принес в копилку казахстанской сборной конькобежец Евгений Кошкин, став серебряным призером на спринтерской дистанции 100 м, преодолев ее за 9,45 сек. Лучшим здесь был Тиньюй Гао из Китая - 9,35 сек., а «бронза» у Чжунхо Кима из Юной Кореи - 9,62. Костанайский конькобежец Никита Важенин занял в этих соревнованиях 15-е место с результатом 10,01 сек.

Еще одну награду завоевал лыжник Константин Борцов, финишировав третьим в финале мужского спринта классическим ходом и уступив Ван Сяню из Китая и Харуки Ямашиту из Японии. Но после дисквалификации Ямашиты из-за применения запрещенных материалов для гонок, «бронза» Борцова превратилась в «серебро». А третье место занял Салике Саймухайер из Китая.

Владислав Ковалев / Фото из архива "НГ"



Выступавший в спринте костанайский лыжник Владислав Ковалев, показав в квалификации 12-й результат, дошел до полуфинала, в котором финишировал четвертым и не смог пробиться в решающий старт.

В женском спринте костанайская лыжница Мария Люфт была в квалификации 11-й и также дошла до полуфинала, в котором финишировала четвертой.

А первую бронзовую медаль для Казахстана завоевала в соревнованиях по фристайл-акробатике Аяна Жолдас, получившая в финале за свой прыжок 76,54 балла. Лучше результаты оказались у представительниц Китая Чю Мэньтао - 90,94 и Чэнь Сюжень - 81,58.

Во второй медальный день еще одну награду в копилку сборной Казахстана принесла женская команда конькобежек в составе Надежды Морозовой, Кристины Силаевой, Дарьи Важениной и Инессы Шумековой, заняв третье место в командном спринте. А первые два места в этом виде у сборных Южной Кореи и Китая.

Фото пресс-службы НОК в Казахстане