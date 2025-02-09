Всего четыре матча осталось провести на первом этапе Открытого чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой сезона-2024/2025 - Pro Hokei Ligasy. По итогам регулярного чемпионата будут окончательно определена восьмерка команд, которая продолжит борьбу за награды чемпионата на втором этапе.

Перед четвертьфиналом чемпионата Казахстана в противостоянии «Горняк» - «Хумо» равенство / Фото pro.ligasy.kz

На стадии плей-офф команда, ставшая победителем регулярного чемпионата, играет с командой, занявшей восьмое место. Команда, занявшая второе место, будет играть с седьмой командой регулярного чемпионата. Третью пару составят команды, занявшие третье и шестое места. И, наконец, четвертую путевку в полуфинал разыграют четвертая и пятая команды.

На сегодня уже известно, что победителем регулярного чемпионата стал кокшетауский «Аран», который за четыре матча до завершения регулярного чемпионата гарантировал себе первое место, набрав 59 очков в 36 матчах. Его соперник по четвертьфиналу определится в заключительных матчах. Сейчас восьмую строчку занимает «Номад», набравший 37 очков в 40 играх, а на седьмой строчке располагается «Актобе» (38 очков). Но на место в плей-офф продолжает претендовать и «Бейбарыс», отстающий на два очка от столичного клуба и имеющий две игры в запасе. Именно с «Арланом» проведет завершающую первый этап двухматчевую домашнюю серию атырауский клуб. По итогам этих игр определится и соперник занявшего второе место устькаменогорского «Торпедо».

Стал известен соперник по четвертьфиналу рудненского «Горняка», который после гостевых побед над павлодарским «Иртышом» (6:5 и 6:5) завершил регулярный чемпионат на шестом месте. За путевку в полуфинал он будет бороться с клубом «Хумо» из Ташкента, дважды на финише первого этапа переигравшим на своем льду «Номад» и занявшим в итоге третье место. Узбекистанцы, как и устькаменогорцы, набрали 58 очков, но уступили торпедовцам по худшей разнице заброшенных и пропущенных шайб.

«Горняк» и «Хумо» в двух противостояниях регулярного чемпионата дважды поделили очки, причем в обоих двухматчевых сериях хозяева льда выиграли первые матчи: «Хумо» победил в Ташкенте со счетом 4:3, а «Горняк» был сильнее в Рудном - 5:1. В повторных поединках рудничане взяли реванш в Ташкенте - 5:2, а ташкентцы были сильнее на «Горняк Арене» - 5:0. Стартовые матчи этого противостояния пройдут в Ташкенте.

Еще одну четвертьфинальную пару составили «Сарыарка» (52 очка) и «Алматы» (50 очков). Карагандинцы пока располагаются на четвертом месте, а алматинцы занимают пятое. Но «Алматы» еще предстоит провести две игры на своем льду с «Арланом», и по их итогам могут поменяться с карагандинцами местами, что может повлиять на место проведения стартовых матчей этого противостояния.

Все серии раунда плей-офф продлятся до четырех побед одной из команд. А старт плей-офф чемпионата Казахстана запланирован на 17 февраля.