Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области в своем Telegram-канале. Два автобуса с детьми застряли 8 февраля в 20 км от поселка Амантогай.

Кадр из видео

- В 20 км от Амантогая на автодороге областного значения "Аулиеколь-Жолдама" два автобуса с детьми, следовавшие на соревнование, застряли в снежном заносе, - сообщили спасатели. - Сотрудниками МЧС из автобусов в ближайший пункт обогрева в селе Амантогай эвакуировано 13 человек, из них 11 - дети.

Помимо школьных автобусов в плену непогоды оказались 7 легковых автомобилей, в которых находились 14 человек. Спасатели отбуксировали все машины на очищенный участок дороги. Отмечается, что в медицинской помощи никто не нуждается.

Похожая ситуация произошла на трассе в 10 км от Карасу.

- На автодороге местного значения легковая автомашина оказалась в снежном заносе и не смогла продолжить движение, - рассказали в ДЧС. - Спасатели оперативно прибыли на технике высокой проходимости "Трэкол" и отбуксировали автомобиль на очищенный участок дороги. Никто в медицинской помощи не нуждался.