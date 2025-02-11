Республиканский мультипликационный хакатон Decentrathon 2 прошел в Алматы 18 октября 2024 года. Костанайская команда Olymp Studio заняла первое место в категории Gamedev (разработка видеоигр) и выиграла 1 200 000 тенге (общий призовой фонд $50 000 - около 25 млн тенге). На что они потратят эти деньги и как разработать свою видеоигру, они рассказали «НГ».

Артем (слева) и Ярослав ЗМЕЕВЫ с кубком, выигранным на хакатоне в Алматы/ Фото Андрея СКИБЫ

Братьям Ярославу и Артему ЗМЕЕВЫМ 17 и 16 лет соответственно, учатся в 11 и 10 классах ОШ № 19 Костаная. Разработкой видеоигр занимаются уже два года. О хакатоне узнали из Telegram-канала костанайского IT-хаба.

Побеждает команда



В хакатоне участвовали 2000 команд, 400 из них занимались разработкой игр. Соревновались в трех категориях: Gamedev, AI (искусственный интеллект) и Blockchain (создание базы данных). Кроме Olymp Studio, приехали еще пять команд из Костаная.

Вместе с братьями Змеевыми в хакатоне участвовали Игорь Селиванов (в центре) и Станислав Пестряков (крайний справа)

Братьям Змеевым помогали их друзья: ученик этой же школы Игорь Селиванов и студент Костанайского индустриально-педагогического колледжа Станислав Пестряков.

- Особенность хакатона в том, что нужно коллективно решить определенную проблему. Побеждает команда, которая нашла лучшее решение проблемы, - поясняет Артем.

- Нам на выбор дали два кейса: создать гонки с настраиваемыми машинами или создать симуляцию жизни для игры, то есть сделать так, чтобы внутригровые персонажи разговаривали, двигались, реагировали на погоду и так далее, - добавляет Ярослав. - Мы выбрали второй сценарий. Отличие и в том, что мы не готовимся заранее, а узнаем о поставленных задачах уже на самом мероприятии. Это нужно для проверки способностей разработчиков - насколько мы сможем справиться с проблемами в сжатые сроки. Всё делали с нуля. Хотя, конечно, мы готовились и пытались предположить, какие задачи там будут.

- Насколько сложно было справиться с такой задачей?

А. З.: - Нам дали два дня и мы с утра до вечера работали над этим проектом. Реализовать решение было довольно сложно в техническом плане, но мы смогли это сделать. На хакатоне, как и всегда, для 3D-моделирования использовали программу Blender и Substance 3D Painter для текстурирования готовых моделей. Игры создаем на движке Unity, используем язык программирования C# (C Sharp). У нас была хорошая командная работа, но было сложно связать все наши устройства воедино.

Ярослав (слева) и победители хакатона в двух других категориях



- Как вам помогают знания, полученные на хакатоне?

Я. З.: - Конечно, они очень ценны, и мы уже используем эти знания в наших проектах сейчас и будем использовать в будущем. Хакатон - колоссальное мероприятие, мы узнали там много полезных фишек, в частности, от других людей. Поделились с ними и своим опытом, - говорит Ярослав.

- На что планируете потратить выигранные деньги?

Я. З.: - Пока что у нас ещё нет этих денег - они поступят на счёт в ближайшее время, после завершения всех бюрократических процессов. Хотим разделить деньги пополам на всю команду и улучшить своё личное техническое оборудование, чтобы ещё более качественно создавать игры.

«Приходилось работать по очереди»

- Какой у вашей команды опыт в создании видеоигр?

Я. З.: - В основном игры создаем мы с братом: я - 3D-художник, а он - программист. Вместе мы, как одна команда, и уже способны создавать игры только вдвоём, без сторонней помощи.

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У ребят уже есть своя готовая мобильная игра - Shadow of The Forest. В январе этого года доступна для скачивания в Google Play, скоро появится и в App Store. Авторы занимаются её продвижением в тематических чатах в соцсетях.

Увлечение видеоиграми у них с детства - играли в телефоне и компьютере, заинтересовались программированием и решили, что могут создавать их сами. Знания в основном получали самостоятельно по обучающим видео на YouTube и на тематических сайтах.

- О чём ваша игра Shadow of The Forest?



Я. З.: - Это вертикальная 3D-игра в жанре survival horror от первого лица. Нужно, спасая своего напарника, прожить ночь и дожить до утра, выполняя побочные задания. Чтобы выиграть, нужно победить трёх боссов, которые будут появляться со временем. Но главное - выживать, прокачивать лагерь, разговаривать с напарником и внутриигровыми персонажами (NPC). Присутствуют в ней и элементы хоррора. Вообще, когда возникают какие-то идеи, мы обсуждаем вместе с братом, проводим мозговой штурм. Когда понимаем, что идея нам понравилась, начинаем воплощать её в реальность. На мой взгляд, игра получилась весёлой, интересной, душевной и красивой. Наш проект создавался больше для опыта, с надеждой, что это принесёт нам деньги, а не конкретно для денег.

- Почему она именно мобильная, а не компьютерная?

Я. З.: - Для разработки компьютерных игр требуется много людей, а у нас небольшая команда. Конечно, мы пытаемся расширить команду. Думаю, что в ближайшие пару лет займёмся разработкой компьютерных игр.

А. З: - Сейчас наиболее широко распространён именно мобильный гейминг, он доступен для большинства слоёв населения. Да и гораздо проще пробиться именно в мобильной среде.

Cкриншот из игры Shadow of The Forest

На создание игры ушло примерно полгода - в основном разработка растянулась из-за недостатка опыта, времени и необходимого оборудования. Но прошлым летом парни работали на стройке, с зарплаты купили более мощную технику и процесс разработки ускорился.

- У нас изначально был только один компьютер, и приходилось работать по очереди, - вспоминает Ярослав.

«Разработчиков можно пересчитать по пальцам»

- Как вы считаете, развит ли геймдев в Казахстане? Что нужно делать для его развития? Достаточно ли помощи от государства программистам и разработчикам?

Я. З.: - Я считаю, что он только набирает обороты. При этом, благодаря региональным хабам и бесплатным образовательным программам, идёт его очень хорошая поддержка. Здесь мы знакомимся с огромным количеством специалистов, в частности, в сфере IT. Есть поддержка и от управления цифровизации.

А. З.: - Я считаю, что той техники, которая сейчас есть в нашем хабе, вполне достаточно для разработки видеоигр. И главное, что её бесплатно предоставляют всем желающим.

- Если всё так хорошо, то почему у всех на слуху западные, японские или корейские видеоигры, но не казахстанские?

А. З.: - Я считаю, что на геймдев уделяется меньший упор, чем на развитие искусственного интеллекта или того же блокчейна. Студии-разработчики из Казахстана можно пересчитать по пальцам. Например, мобильные игры Car Parking Simulator и Grand Mobile - чуть ли не единственные крупные проекты из нашей страны. Поэтому считаю, что геймдев нужно развивать более активно.

Я. З.: - Геймдев у нас существует и развивается. Я думаю, что в соседних странах, Узбекистане и Кыргызстане, он вообще отсутствует. Мы - молодая страна с относительно небольшим количеством населения, но шагаем семимильными шагами в плане экономики и развития. Думаю, нам просто нужно больше времени. Япония и Корея уже долгое время являются амбассадорами технологий, а мы только попадаем на этот рынок.

Ярослав создает 3D-для своей будующей игры



- Что нужно для развития геймдева в Казахстане?

Я. З.: - Я считаю, что развитие отечественных видеоигр пойдёт на пользу стране. Во-первых, повышает имидж Казахстана. Во-вторых, в игры можно добавить элементы национальной культуры. Нужно проводить больше агитации в школах, организовать дополнительные кружки и занятия по разработке видеоигр. В нашей школе, кстати, всё отлично с техническим обеспечением, а директор всегда поддерживает подобные мероприятия, что очень помогло нам развиться, как программистам и разработчикам.

В ближайшее время братья Змеевы планируют выпустить ещё одну мобильную игру, а также делать обновления для Shadow of The Forest.

Фото из личного архива братьев ЗМЕЕВЫХ

