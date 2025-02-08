В Костанайской области хотят лишить большую часть магазинов у дома права на торговлю спиртными напитками, так как уровень «пьяной» преступности растет. Вы поддерживаете инициативу акимата и полиции? Да. Это поможет, хоть и не существенно, но все-таки снизить уровень преступности.

Да. Торговать спиртным должны только алкомаркеты, которые проще контролировать.

Нет. Это ущемляет права предпринимателей, которые получили лицензию на продажу алкоголя.

Нет. Запреты увеличат теневой рынок и объемы производства самогона.

