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Костанаец, устроивший дебош в баре, понес наказание

Андрей СКИБА

8 февраля 2025, 15:31 |  Криминал

Ночью в одном из баров Костаная произошел инцидент: мужчина начал вести себя агрессивно, оскорбляя персонал заведения нецензурной бранью.

Кадр из видео


Видео с места происшествия быстро распространилось в социальных сетях.

 
 
 
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Публикация от Наша Газета | Новости | Костанай (@ng.kz_)

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, полицейские установили личность дебошира 34-летнего местного жителя, который был задержан и помещен в комнату временного задержания.

В отношении него было возбуждено дело по статье «Мелкое хулиганство». Суд постановил наложить штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге).