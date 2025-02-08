Костанаец, устроивший дебош в баре, понес наказание
Андрей СКИБА
8 февраля 2025, 15:31 | Криминал
Ночью в одном из баров Костаная произошел инцидент: мужчина начал вести себя агрессивно, оскорбляя персонал заведения нецензурной бранью.
Кадр из видео
Видео с места происшествия быстро распространилось в социальных сетях.
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Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, полицейские установили личность дебошира 34-летнего местного жителя, который был задержан и помещен в комнату временного задержания.
В отношении него было возбуждено дело по статье «Мелкое хулиганство». Суд постановил наложить штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге).
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