В Китае стартовали IX зимние Азиатские игры, торжественная церемония открытия которых состоялась в Харбине на арене Harbin International Convention and Exhibition Center Stadium. В соревнованиях, которые будут проходить в двух городах - Харбине и Ябули, примут участие 1275 спортсменов (755 мужчины и 520 женщин) из 34 национальных олимпийских комитетов континента.

Эмблема IX зимних Азиатских игр

Всего на Играх будет разыграно 196 комплектов медалей в одиннадцати дисциплинах - биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, конькобежном спорте, шорт-треке, фигурном катании, лыжных гонках, сноуборде, фристайл-акробатике, хоккее с шайбой и ски-альпинизме. Казахстан за зимней Азиаде представлен 137 спортсменами, которые будут соревноваться в десяти дисциплинах (кроме сноуборда).

Заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Азамат Имашев отметил, что зимняя Азиада станет одним из значимых спортивных мероприятий 2025 года:

Казахстанские знаменосцы на открытии зимней Азиады / Фото olympic.kz

- В 1996 году Харбин уже принимал третьи зимние Азиатские игры, на которых Казахстан завоевал 14 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых медалей, заняв второе место в общем зачете. С тех пор наша страна активно участвует в зимних Азиатских играх и достигла значительных успехов, завоевав 196 медалей, из которых 78 золотых, 62 серебряные и 56 бронзовых.

На ледовых аренах соревнования проведут 847 атлетов, в то время как остальные 428 спортсменов определят сильнейших в снежных дисциплинах, таких как биатлон и лыжные гонки, которые пройдут в городе Ябули.

Костанайские лыжники Наиль Башмаков, Мария Люфт и Владислав Ковалев в Харбине / Фото Владимира Ковалева

За награды Азиады буду бороться и десять представителей Костанайской области. В лыжных гонках будут участвовать Наиль Башмаков, Владислав Ковалев и Мария Люфт, в конькобежном спорте - Никита Важенин, Роман Биназаров, Вадим Якубовский и Мария Деген, в шорт-треке - Глеб Ивченко и в керлинге - Ермек Мусаинов и Амина Сейтжанова.

Церемония открытия IX зимних Азиатских игр / Фото olympic.kz

В шорт-треке будут выступать еще два спортсмена, начинавшие заниматься этим видом спорта и достигшие первых успехов в нем в Костанае - мастера спорта международного класса Денис Никиша и Ольга Тихонова, представляющие в настоящее время Акмолинскую область. Ольга Тихонова вместе с хоккеистом «Барыса» Адилем Бекетаевым были знаменосцами нашей сборной на открытии Игр.

Еще одна уроженка Костанайской области Ксения Шалыгина - из села Новоильиновка Тарановского (ныне Б. Майлина) района выступит в лыжных гонках, которыми начала заниматься в 12 лет в районной ДЮСШ под руководством своего отца Владимира Шалыгина.

Огонь игр зажжен / Фото olympic.kz

В тренерском штабе казахстанской команды на Азиаде и два представителя Костаная - старший тренер мужской сборной Казахстана по лыжным гонкам Владимир Ковалев и старший тренер женской сборной Казахстана Виктор Завялов.

Закрытие зимних Азиатских игр-2025 состоится 14 февраля.