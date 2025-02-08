На проходящих в эти дни в Турции вторых в межсезонье учебно-тренировочных сборах костанайский «Тобол» провел первый из четырех запланированных на них контрольных матча.

Капитан «Тобола» Роман Асранкулов: команда готовится побеждать и радовать болельщиков / Фото instagram.com/fctobol

Накануне товарищеской встречи капитан «Тобола» Роман АСРАНКУЛОВ, который будет проводить свой пятый полноценный сезон в команде, в интервью Meta-ratings.kz сказал, что команда надеется добиться поставленных целей в сезоне, побеждать и радовать своих болельщиков:

- Мы плодотворно проводим сборы и стараемся подойти к новому сезону в оптимальной форме. Надеемся добиться поставленных целей, побеждать и радовать болельщиков. Дай Бог, чтобы этот год стал для «Тобола», как один из самых успешных. Наш тренер Нурбол Жардемович Жумаскалиева - тренер хороший. Хоть он молодой и не столь опытный специалист, но находит подход к каждому игроку. У него свой стиль. Он пытается выжать максимум и наладить все: от тренировочного процесса до дисциплины. Думаю, он может достичь больших высот. У меня было в Премьер-лиге уже четыре наставника - Григорий Бабаян, Александр Москалено, Милич Чурчич и Нурбол Жумаскалев. Они все разные. У каждого тренера свой подход к тренировочному процессу и даже быту. Бабаян и Москаленко старались вести работу в похожей манере: строгость, организованность, четкость в каждом действии. Чурчич - это азарт, эмоции, атакующий футбол. Игра первым номером - это про него. Он отличный наставник, который дал мне много. Но и Нурбол Жардемович, опять же, хороший человек и специалист. У него большое тренерское будущее.

У нас собирается хорошая и боеспособная команда. Постараемся сделать так, чтобы «Тобол» пробился в еврокубки. Мы всегда должны быть в числе команд, борющихся в Европе. Непривычно оставаться без этих турниров, поэтому теперь будем полностью концентрироваться на чемпионате и отдавать все силы на победу в нем.

«Тобол» - «Шинник»: с мячом Ислам Чесноков / Фото vk.com/fctobol

А первым соперником «Тобола» на вторых сборах стал клуб российской Первой лиги «Шинник» из Ярославля, идущий после первого круга на 14-м месте.

В стартовом составе костанайского клуба на поле вышли Даниил Устименко, Роман Асранкулов, Пап Альюн Ндиайе, Иван Миладинович, Эссьен Эдедем, Александр Зуев, Данияр Усенов, Виктор Брага, Марко Вукчевич, Ислам Чесноков, Николай Сигневич.

Первый тайм встречи прошел при небольшом игровом преимуществе «Тобола», нанесшего три удара по воротам.

Сразу после перерыва Эдедема, Зуева, Усенова, Брагу и Вукчевича сменили Цотне Мосиашвили, Наурызбек Жагоров, Бейбит Галым, Жаслан Жумашев и Давид Энен. А на 65-й минуте вместо Устименко, Ндиайе и Сигневича вышли Юрий Мелихов, Аманжол Бакитжанов и Мейрамбек Калмырза.

«Тобол» - «Шинник»: в игре «на втором этаже» Пап-Альюн Ндиайе / Фото vk.com/fctobol

Счет в матче был открыт на 71-й минуте, когда после навеса с правого края вышедший на замену в составе «Шинника» Захар Федоров головой в касание из пределов вратарской площадки перевел мяч в сетку ворот. После пропущенного гола Асранкулова заменил на поле Нургайни Бурибаев. А на 79-й минуте «Тобол» сравнял счет. Сделал это Чесноков, получивший передачу с правого края от Жумашева, опередивший защитника и при входе в штрафную площадь пробивший низом в дальний левый угол ворот - мяч от перекладины влетел в сетку. Через три минуты вновь на острие атаки костанайцев оказался Чесноков, пробивший справа из пределов штрафной площади в дальний угол, но вратарь «Шинника» Тимофей Митров спас команду, в броске отбив мяч. Первым к отбитому мячу успел Энен, но мяч после его удара слева в ближний угол попал в стойку ворот.

«Тобол» продолжал владеть инициативой, и на 87-й минуте Мосиашвили от левого угла штрафной площади соперника закинул в нее мяч верхом на Калмырзу, который в касание перебросил его через вратаря в дальний угол ворот - 2:1.

Однако удержать победный счет «Тобол» не сумел. На последних секундах встречи ярославцы заработали угловой удар на левом фланге, после розыгрыша которого подключившийся к атаке защитник Артур Черный головой отправил мяч в правый угол ворот - 2:2.

Следующим соперником костанайского клуба станет узбекистанский клуб «Согдиана» из города Джизака, который с 2019 по 2022 гг. тренировал экс-нападающий «Тобола» Улугбек Бакаев. Матч «Тобол» - «Согдиана» состоится 10 февраля в Анталье.