Этим рекомендациям советует следовать Архитектурно-строительное бюро, год назад созданное при управлении строительства областного акимата. Впредь заказчикам придется согласовывать с ним эскизы будущих объектов, чтобы не выпадать из режима экономии.

- Во исполнение поручения главы государства о необходимости экономить средства при реализации бюджетных проектов в январе 2024 года при управлении создано архитектурно-строительное бюро. Его цель - проведение анализа бюджетных проектов на предмет применения дорогостоящих материалов, элементов роскоши, а также проведения работ, в которых нет необходимости, - сказала сегодня, 7 февраля, и. о. руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области Лидия БЕЛЕНКО.

По словам докладчика, за время работы специалисты бюро проанализировали 471 проект на сумму более 136 млрд тенге, ими были даны рекомендации по сокращению расходов по ним на сумму более 7 млрд тенге. При этом, экономя средства, в застройке все-таки необходимо применять современные дизайнерские решения, уходить от строительства «коробок», учитывать возможности современных материалов.

- Прошу поручить акимам городов и районов при строительстве социальных объектов направлять эскизы проектов в бюро для согласования, - обратилась Беленко к акиму области. - Это обеспечит более рациональное использование бюджетных средств.

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