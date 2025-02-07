Преимущественно без осадков пройдут ближайшие три дня, с 8 по 10 февраля, в регионе. В субботу низовую метель синоптики обещают на юге области, а в следующие два дня небольшой снег и низовая метель ожидаются на севере и востоке.

Кроме того, туман прогнозируют ночью и утром на северо-востоке в субботу и на западе и юге области в следующие два дня.

В Костанае в ближайшие дни ожидается переменная область, без осадков.

- Температура ночью, 8 февраля, по области составит -9..-14, на юге и востоке -19 градусов, днем -7..-12, на юге -15 градусов, - сообщила «НГ» синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. – В воскресенье и понедельник ночные температуры будут одинаковые -13..-18, на севере -21 градус, днем в воскресенье -6..-8, в понедельник -3..-8 градусов.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу ночью -12..-14, днем -8..-10; в воскресенье и понедельник ночью -13..-15, днем -6..-8 и -5..-7 градусов соответственно.

Ветер 8 февраля ожидается северо-восточного направления, затем сменится на северо-западный. Скорость ветра практически все три дня составит 9-14 м/с, лишь в субботу на юге области возможны порывы до 15-20 м/с, а в Костанае скорость будет чуть меньше – 7-12 м/с.

Фото Ксении РЕБИК